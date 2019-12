Innowacyjny pomysł Skanska urozmaica teren Generation Park

Dla zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, każdy powstający budynek musi zostać ogrodzony. Ale czy zawsze musi być to szary i nudny płot, który niczym nie zachęca do zwrócenia na niego uwagi? Skanska, realizując swoje inwestycje, wykorzystuje do tego najbardziej innowacyjne rozwiązania. 90-metrowe ogrodzenie budowy kompleksu Generation Park w Warszawie zostało zmienione w swego rodzaju wystawę kreatywną, wpisującą się swoim charakterem w tkankę miejską.

Przepis na pieczone jabłka z 1895 roku, instalacje sensoryczne, miski do picia wody dla zwierząt czy drążek do ćwiczeń – m.in. z tych elementów składa się kreatywne ogrodzenie, które zaprojektowała dla Skanska znana ilustratorka - Ania Augustynowicz, występująca pod pseudonimem Augustynka. Płot jest kreatywną formą oddzielenia zrealizowanej części kompleksu Generation Park od tej będącej w realizacji.

Ogrodzenie zaprojektowane przez Augustynkę to nie tylko walory estetyczne. Płot jest instalacją artystyczną, wpisującą się w tkankę miejską i bezpośrednio nawiązującą do najbliższego otoczenia. Znalazły się na nim m.in. teksty starych piosenek o dzielnicy, w której się znajduje – Woli. Na ogrodzeniu zostały zainstalowane również lustra, które urozmaicają kolaż oraz nawiązują interakcję z przechodniem, który może zobaczyć siebie jako część ilustracji. Płot odnosi się także do WELL – najbardziej wymagającego certyfikatu środowiskowego, przyznawanego budynkom, które w centrum stawiają zdrowie i potrzeby człowieka. Certyfikat skupia się na siedmiu kategoriach: powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, akustyka, materiały, umysł oraz społeczność. Na wybranych fragmentach zilustrowane zostały wybrane elementy składowe WELL.

- Moim zdaniem, sztuka w przestrzeni miejskiej nie powinna być tylko czymś, co dodaje walorów estetycznych. Powinna też coś za sobą nieść, wywoływać emocje. Inspiracja, radość, ciekawość, wspomnienia, piękno, wzruszenia, uśmiech, zabawa – to emocje, o których myślałam przy tworzeniu tego projektu. Chciałam, żeby płot kreatywny był czymś mocno wyróżniającym się, przyciągającym uwagę, ale też funkcjonalnym i interaktywnym, gdzie można spędzić miło czas – mówi Ania Augustynowicz. – Osobiście najbardziej lubię fragment ze zwierzętami, gdzie znajdują się miski do picia wody, choć każdy z fragmentów płotu ma dla mnie sentymentalne znaczenie – dodaje Augustynka.

Ania Augustynowicz - Augustynka – zajmuje się ilustracją, kolażem oraz animacją. Na swoim koncie posiada liczne współprace z różnorodnymi markami oraz magazynami. Jej ilustracje charakteryzują się wykorzystaniem różnorodnych materiałów, które połączone w jedność tworzą odzwierciedlenie jej wizji o świecie. Całość swojego czasu poświęca na tworzenie. "Po godzinach" jest pasjonatką jogi, ceramiki i podróży.