Nowa siedziba PepsiCo mieści się w krakowskim biurowcu Brain Park. Przestrzeń ma stanowić narzędzie promujące firmę i wspierające proces rekrutacji nowych pracowników firmy. Tak wyglądają wnętrza.

Za projekt wnętrza odpowiadają eksperci platformy Colliers Define.

Przestrzeń miała stanowić atrakcyjne narzędzie promujące firmę i wspierające proces rekrutacji oraz wprowadzać nowych pracowników w świat PepsiCo.

Współpraca uwzględniała także złożony proces zarządzania zmianą w organizacji klienta.

Przestrzeń liczy 5 tys. mkw. przestrzeni do pracy.

W momencie rozpoczęcia prac koncepcyjnych nad nowym biurem PepsiCo firma zatrudniała niecałe 100 osób, dziś pracuje tam 800 pracowników. I to z myślą o docelowej liczbie specjaliści Colliers Define przystąpili do aranżacji 5 tys. mkw. rozmieszczonych na trzech, połączonych ze sobą piętrach.

- Sercem biura są zlokalizowane na 3 piętrach reprezentacyjne strefy socjalne połączone wewnętrznymi schodami, które spinają 3 osobne kondygnacje w jedną całość, ułatwiając komunikację i integrację pracowników – mówi Agnieszka Ulatowska, starsza architektka w Colliers Define.

Do pracy i do zdjęcia

Zaaranżowanie biura, które będzie przyciągać talenty oraz zachęcać pracowników do pojawiania się w nim, zaplanowanie funkcjonalności i rozwiązań odpowiadających pracy w hybrydowym modelu oraz oddanie wartości i energicznego stylu życia, jakie reprezentują marki PepsiCo – takie cele przyświecały ekspertom Colliers Define podczas tworzenia koncepcji architektonicznej. Odpowiedzieli na to projektując „instagrammable office”, czyli „fotogeniczną” przestrzeń zachęcającą do robienia sobie w biurze zdjęć i publikowania ich w sieci.

Wnętrza zachęcają do integracji. fot. mat. pras.

- Opracowując motyw przewodni aranżacji, uznaliśmy, że biuro, którym pracownik chce się pochwalić to najlepsza rekomendacja dla samej przestrzeni, jak i firmy, w której pracuje. Jako że gros pracowników PepsiCo stanowią przedstawiciele pokolenia Z, dla których obecność w social mediach to codzienność, musiało być nowocześnie i designersko, a jednocześnie komfortowo i funkcjonalnie. I tak, wśród elementów wystroju znalazły się: tzw. insta box, czyli przestrzeń w której można zrobić sobie zdjęcie w otoczeniu kolorowych grafik i oświetlenia, idealne do selfie lustro z neonem Pepsi-Cola , inspirowany motywami firmowymi mural oraz przestrzeń rekreacyjna z huśtawką i dużym logo Pepsi w stylu vintage - wymienia Paulina Palmowska, architektka w Colliers Define.

Kolorowe meble dodają wnętrzom charakteru. fot. mat. pras.

Motywy kolorystyczne poszczególnych pięter zostały zainspirowane flagowymi produktami PepsiCo - niebieski odpowiada Pepsi, zielony nawiązuje do 7up, zaś pomarańczowy to ukłon w stronę Cheetos.

- Wyraziste kolory to tylko jedna z cech biura, która bazuje na różnorodnym brandingu poszczególnych marek PepsiCo. Zaakcentowanie każdej tych wyżej wymienionych oraz kilku innych z portfolio, tak aby w połączeniu tworzyły atrakcyjny design biura, było niemałym wyzwaniem. Udało się to m.in. poprzez zastosowanie tapet z grafikami, z których każda łączy elementy charakterystyczne dla danego brandu ze sztuką, która z kolei w dużym stopniu nawiązuje do lokalizacji biura w Krakowie. Elementy typowe dla miasta uwzględnione zostały w licznych grafikach w open space oraz stały się motywem przewodnim największych sal konferencyjnych - mówi Magdalena Jaszczuk, graphic designer w firmie Colliers.

Wśród elementów wystroju znalazły się: tzw. insta box, czyli przestrzeń w której można zrobić sobie zdjęcie w otoczeniu kolorowych grafik i oświetlenia. fot. mat. pras.

Kluczowym założeniem designu było podkreślenie międzynarodowego charakteru PepsiCo zbudowanego na zasadach DEI (diversity, equity and inclusion). Podejście to widać m.in. poprzez różnorodność postaci prezentowanych na grafikach w przestrzeni biura oraz w anglojęzycznej komunikacji przestrzennej.

Miejsce wspiera integrację nowych pracowników. fot. mat. pras.

Integracja w centrum uwagi

Postpandemiczne przyzwyczajenie wielu pracowników do pracy zdalnej wywołało zmiany w myśleniu o efektywnej pracy. Dziś wiadomo już, że nie musi być ona wykonywana tylko w biurze. Z raportu Colliers „Hybrid and beyond”, wynika, że obecnie duży nacisk kładzie się na tworzenie stref sprzyjających pracy wspólnej oraz spontanicznym spotkaniom. Budują one relacje w zespołach i poprawiają kreatywność. Stworzenie takich przestrzeni było ważne w projekcie nowego biura firmy, która dynamicznie rozwija się i buduje nową strukturę. Potrzebne były miejsce wspierające integrację nowych pracowników, pomagające im poczuć się częścią PepsiCo.

W nowym biurze PepsiCo postawiono na liczne przestrzenie do pracy wspólnej. fot. mat. pras.

Architekci Colliers Define wspólnie z PepsiCo opracowali rozwiązania, które wspierać miały nowe zasady pracy przyjęte i promowane w firmie pod parasolowym hasłem „work that works”.

W nowym biurze PepsiCo postawiono na liczne przestrzenie do pracy wspólnej, które jednocześnie zapewniają komfort pracy w zaciszu niczym podczas „home office”.

Stworzono np. strefy, które pozwalają wykonywać pracę w preferowany sposób bez rezygnacji z tak ważnej i oczekiwanej po powrocie do biura integracji ze współpracownikami. Funkcję integracyjną spełniają także wewnętrzne schody między piętrami, dzięki którym odległość i dystans między poszczególnymi działami czy zespołami skrócone zostały do minimum.

- Integracja pracowników, zapewnienie im okazji do „bycia blisko siebie” i budowanie atmosfery oczekiwania na spotkanie w nowej przestrzeni to zadania, które wyraźnie wybrzmiały już na naszych pierwszych spotkaniach z zespołem projektowym PepsiCo. Akcentowanie tych kwestii i nadanie im priorytetu wynika z przekonania firmy, że pełny potencjał ludzi i kreatywność mają większą szansę rozkwitnąć podczas wspólnej pracy. To również wniosek potwierdzony w naszym raporcie „Hybrid and beyond”. Wynika z niego, że organizacje stoją przed wyzwaniem tworzenia przestrzeni, które są dla pracownika nie tylko miejscem wykonywania obowiązków służbowych, lecz także unikalnym doświadczeniem firmy oraz jej kultury organizacyjnej, zespołu, jak i samego miejsca pracy - mówi Karolina Dudek, associate director w Colliers Define, zaangażowana w zarządzanie zmianą przeprowadzone dla firmy PepsiCo.

Zespół Colliers przygotował materiały informacyjne, takie jak m.in. newslettery, przewodnik po biurze, żeby wszystkich odpowiednio przygotować na zmiany i zapoznać z koncepcją nowej przestrzeni. Opracowana została spójna oprawa graficzna i hasło przewodnie „Be Beyond, Be PepsiCo”, by odpowiednio wyróżnić komunikację dotycząca nowego biura. Do współpracy zaproszono też ambasadorów projektu – osoby reprezentujące zespoły i dbające o to, by był dobry przepływ informacji pomiędzy grupą projektową a pracownikami.

Projekt społecznie odpowiedzialny

Nowa przestrzeń PepsiCo w Krakowie to nie tylko ekspresyjne i klimatyczne wnętrza. To również ukłon projektantów i firmy w stronę odpowiedzialnych rozwiązań.

- Większość mebli stanowiących wyposażenie biura to produkty polskich marek, co pozwoliło nam istotnie ograniczyć ślad węglowy, unikając transportu zza granicy, przy okazji wspierając lokalnych producentów. Naszą ideą było także rozlokowanie ich w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać światło naturalne - zaznacza Aleksandra Adamczyk, associate w Colliers Define.

Inne ekologiczne rozwiązania zastosowane w nowym biurze PepsiCo to system czujników ruchu, pozwalający zaoszczędzić energię, podnoszące higienę i bezpieczeństwo bezdotykowe wyposażenie toalet, materiały wykończeniowe pochodzące z recyklingu czy stosowanie nalewaków z napojami PepsiCo zamiast korzystania z tych pakowanych w jednorazowe puszki.

- Jako odpowiedzialny pracodawca firma dba również o well-being swoich pracowników, zapewniając nie tylko różnorodne, komfortowe przestrzenie do pracy, ale także aranżując miejsca do odpoczynku. Zapewniliśmy je za sprawą gęsto rozmieszczonych w biurze roślin i zaplanowanego z rozmysłem… braku podłączeń do prądu. W wydzielonej strefie relaksu celowo nie ma gniazdek ani żadnych elementów brandingowych, po to, by czas tutaj spędzany został przeznaczony na aktywności inne niż praca - dodaje Paulina Palmowska.

Z myślą o różnorodnych potrzebach pracowników PepsiCo planuje także wprowadzić rozwiązania architektoniczne ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami m.in. oznaczenia biurowe pisane alfabetem Braille’a.

Zespół autorski Colliers Define odpowiedzialny za proces aranżacji siedziby PepsiCo w Krakowie:

Koncepcja i projekt wnętrz: Paulina Palmowska, Agnieszka Ulatowska, Maja Bielecka, Aleksandra Adamczyk (meble ruchome);

Project management: Monika Dmitruk, Marta Stachurska, Anna Bojanowska, Anna Kotowicz;

Zarządzanie zmianą: Dorota Osiecka, Karolina Dudek, Mikołaj Tarnawa, Krystian Leśniak (opracowanie graficzne), Rafał Kocój (opracowanie graficzne);

Wayfinding: Łukasz Mazurek, Marcelina Cholewińska;

Branding: Magdalena Jaszczuk

