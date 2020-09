Interbiuro projektuje i realizuje biuro w Central Tower

Firma Interbiuro została wybrana jako Generalny Wykonawca powierzchni biurowej dla głównego najemcy w budynku Central Tower. Właścicielem biurowca oraz inwestorem fit-out'u jest CPI Property Group. Aranżowana powierzchnia obejmuje 6 pięter, co stanowi niemal 4 tys. mkw. i ma być realizowana w formule Design & Build.

Prace projektowe podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy to dokumentacja konieczna do przeprowadzenia procedury administracyjnej, a drugi to projekt wykonawczy wielobranżowy.

W pierwszym tygodniu maja dopełniono niezbędnych formalności umożliwiających rozpoczęcie prac, tym samym prace projektowe weszły w etap rysunków wykonawczych.

Termin na wykonanie całości dokumentacji dla 6 kondygnacji to połowa sierpnia. Mimo ograniczeń, w jakże ważnych przy projektowaniu spotkaniach i rozmowach, prace przebiegają bez ryzyka terminowego. Zakres opracowania jak i późniejszej realizacji obejmuje demontaże wszystkich elementów poczynając od podłóg podniesionych przez ściany i sufity na rurociągach i klimakonwektorach kończąc.

Nowy układ funkcjonalny projektowany będzie poprzez wydzielenie pomieszczeń i stref ścianami z suchej zabudowy jak również przeszkleniami. Nowa podłoga podniesiona, sufity modułowe i wyspowe ARMSTRONG poprawią komfort akustyczny, a nowe rurociągi CT i WL jak i wymiana wszystkich klimakonwektorów zadbają o odpowiednią temperaturę. Salki spotkań oraz serwerownie i krosownie wyposażone zostaną w oddzielny freonowy system chłodzenia VRF. Oświetlenie nowego biura również zostanie zaprojektowane i wykonane od początku tak, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Użyte zostaną ledowe oprawy oświetleniowe Mistic Lighting gwarantujące wysokie parametry techniczne i wizualne.

Na każdej z kondygnacji do dyspozycji pracowników będą również części socjalne, tj. duża kuchnia z designerskimi oprawami jak i nadającymi charakter tapetami oraz coffepointy.

Dodatkowe zabudowy stolarskie takie jak szafy wnękowe pojawią się w wielu miejscach na powierzchni.

Prace projektowe dział architektury koordynuje na bieżąco z działem realizacji Interbiura, który ma przejąć powierzchnię i rozpocząć wyburzenia na początku sierpnia.

Ta międzydziałowa współpraca i wymiana doświadczeń na tym etapie pozwoli na bezpieczniejszą realizację procesu budowlanego, na który przewidziane zostało w harmonogramie 17 tygodni.

Wdrożone w Interbiuro procedury jak i wysokie kwalifikacje i zaangażowanie całej kadry gwarantują terminowe realizowanie powierzonych przez CPI Property Group zadań.

