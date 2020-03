Interbiuro realizuje wizje Workplace dla Oceanic

Marynarska Business Park w Warszawie przy ul. Taśmowej zyskał nowego najemcę. W budynku C powierzchnię ok. 440 mkw. zajmie uznana firma kosmetyczna Oceanic. Generalnym wykonawcą tej inwestycji jest Interbiuro Design&Fit out wyłonione drodze wymagającej i wieloetapowej procedury przetargowej z spośród wielu firm. Jest to kolejny projekt pracowni Workplace, który realizuje Interbiuro.