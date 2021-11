InterLogic otwiera biuro w Polsce

Nowe gdańskie biuro zostało otwarte przy wsparciu programu Come2Pomerania.

Polska jest trzecią po Ukrainie i Danii lokalizacją firmy.

- W ubiegłym roku w ramach inicjatywy Invest in Pomerania stworzyliśmy program Come2Pomerania skierowany do firm i profesjonalistów pochodzących zza naszej wschodniej granicy i nie tylko. Firma InterLogic była jedną z pierwszych, które skontaktowały się z nami poprzez formularz kontaktowy programu, dlatego cieszymy się, że nasze działania przynoszą wymierne rezultaty. Jestem przekonany, że firma będzie mieć pozytywny wpływ zarówno na pomorski biznes, jak i na rynek pracy w regionie – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

InterLogic jest firmą IT, która zajmuje się tworzeniem aplikacji webowych i mobilnych, usprawniających szeroko zakrojone procesy biznesowe dla swoich klientów w Danii. Pracują w technologiach takich jak .Net, PHP, Magento, DevOps, Python, Java, QA, AQA, iOS, Android, Front End. Opracowali m.in. rozwiązania służące do płatności mobilnych, aplikacje internetowe do zaawansowanych obliczeń i elastyczny system do zarządzania dużą liczbą turbin wiatrowych.

Jednym z powodów, dla których firma InterLogic zdecydowała się na otworzenie nowego biura właśnie w Trójmieście, jest dogodna lokalizacja. W swojej działalności firma operuje danymi osobowymi swoich klientów i użytkowników ich stron i aplikacji. Z przyczyn logistycznych związanych z RODO najłatwiejszym rozwiązaniem było więc wybranie lokalizacji znajdującej się w obrębie Unii Europejskiej, która nie wymaga podpisywania dodatkowych zgód na przetwarzanie danych. Gdańsk okazał się być najlepszą lokalizacją w całej Unii ze względu na bliskie sąsiedztwo z Danią. Dzięki niedużej odległości dzielącej Gdańsk od Danii i rozbudowanej sieci połączeń lotniczych i morskich, w razie konieczności klienci InterLogic mogą liczyć na dostępność deweloperów do pracy w ich siedzibach.