Globalna firma technologiczna Intive wprowadzi się do myhive Crown Tower – biurowca położonego w sąsiedztwie stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Nowy najemca zdecydował się na wynajęcie biura serwisowanego myoffice.

Składa się z 62 stanowisk pracy.

Jest dostępne w elastycznym formacie myhive.

W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Savills.

Intive to wiodący partner transformacji cyfrowej dla firm z sektora motoryzacyjnego, finansowego, mediów i komunikacji, usług konsumenckich, przemysłowych i zaawansowanych technologii. Oprócz nowego stworzonego na miarę potrzeb biura, pracownicy myoffice będą mieli pełen dostęp do dodatkowej oferty, która uwzględniającej atrakcje uprzyjemniające biurową codzienność oraz ciekawe wydarzenia specjalne.

Myhive Crown Tower. Fot. Mat. pras.

Firma Intive dynamicznie rozwija się w Polsce i ze względu na imponujące tempo w najbliższym czasie będziemy potrzebować możliwości, jakie dają nowoczesne przestrzenie typu flex. Elastyczność umowy jest dla nas kluczowa i pozwoli na dostosowanie naszych potrzeb co do ilości stanowisk. Dodatkowym atutem naszej nowej siedziby jest jej lokalizacja w samym sercu nowego zagłębia technologicznego Warszawy – mówi Marta Budna, Head of Global Administration and Real Estate w Intive.

W procesie transakcyjnym najemcę wspierała firma Savills, której doradztwo obejmowało pełne wsparcie komercyjne.

myhive Crown Tower. Fot. Mat. pras.



W Warszawie znajduje się jeden z najbardziej dojrzałych rynków pracy w sektorze IT wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2018-2022 przedsiębiorstwa z tej branży szczególnie upodobały sobie centralne lokalizacje, głównie w warszawskiej podstrefie biurowej Centrum Zachód, o czym świadczy ich 41-procentowy udział w całkowitym wolumenie transakcji w tym rejonie miasta, z wyłączeniem renegocjacji. O sile lokalnego rynku świadczy bogate portfolio udanych projektów inwestycyjnych i rozwój nie tylko dużych światowych marek jak m.in. Google, Netflix czy Samsung, ale również startupów – mówi Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy w Savills i szef Workthere w Polsce.

Według danych Workthere.pl – należącej do firmy doradczej Savills platformy umożliwiającej wyszukiwanie elastycznych biur, klienci coworków coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na ponad 50 stanowisk. Główni najemcy coworków to firmy technologiczne, zwłaszcza dostawcy rozwiązań opartych na chmurze, producenci oprogramowania i deweloperzy gier.

Myoffice to format serwisowanego biura, stworzony w ramach międzynarodowej marki elastycznych biur myhive, zarządzanej przez CPI Property Group. Produkt ten rozwijany jest w ramach całego portfela budynków myhive w Polsce. Przestrzenie biurowe myoffice, dysponują własną recepcją, salami konferencyjnymi, przestrzeniami do pracy w skupieniu i integracji. Stanowiska pracy wyposażone są w elektrycznie regulowane biurka, które ulokowano tak by miały doskonałą ekspozycję na światło dzienne.

Najemcy myoffice otrzymują możliwość korzystania z wszelkich usług dodatkowych, takich jak sprzątanie, utrzymanie, media, dostęp do Internetu, usługi pocztowe oraz kurierskie, herbata, kawa i woda, administracja biurowa, płacąc jedną fakturę all-inclusive.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl