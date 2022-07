INTRACO Prime w duchu zrównoważonego rozwoju

Do budynku INTRACO Prime niebawem wprowadzą się pierwsi najemcy.

Budynek uzyskał 80,4 proc. punktów, otrzymał certyfikat BREEAM ,,Final” na poziomie Excellent.

Oznacza to podwyższenie wyniku certyfikacji uzyskanego na etapie projektowym.

W dwóch kategoriach tj. za transport oraz gospodarkę wodą budynek otrzymał maksymalną notę 100 proc., a za rozwiązania ekologiczne – 90 proc.

Niedawno cieszyliśmy się z uzyskanego pozwolenia na użytkowanie, a dziś możemy przypieczętować sukces także na polu certyfikacji ekologicznej w systemie BREEAM. INTRACO Prime to budynek, który został wybudowany na terenie ,,brownfield’, dlatego też od samego początku wpisywał się w strategię odpowiedzialnego wykorzystania terenów w mieście – mówi Tomasz Sztonyk, członek zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

- Liczba ,,zielonych” rozwiązań, a także sposób prowadzenia procesu budowy zaprocentowały otrzymaniem wysokiego poziomu certyfikacji. Wierzę, że nasze kolejne inwestycje także będą powstawać w duchu zrównoważonego rozwoju – mówi Tomasz Sztonyk.

Droga do Excellent

Realizacja inwestycji była prowadzona według bardzo wyśrubowanych wymogów certyfikacji ekologicznej BREEAM.

Poziom BREEAM Excellent oznacza realizację ponad 70 proc. wszystkich wymogów w ramach certyfikacji i podsumowuje doskonałą jakość rozwiązań projektowych oraz wykonania budynku. Wiele stosowanych podczas budowy INTRACO Prime materiałów pochodziło ze zrównoważonych źródeł, tzn. posiadało deklaracje środowiskowe EPD lub certyfikaty ekologiczne w standardzie ISO (np. beton, szkło fasadowe czy wełna mineralna). Wygenerowane podczas budowy odpady były odpowiednio planowane i monitorowane, dzięki czemu ponad 97 proc. odpadów nie trafiło na wysypisko śmieci, a zostało poddanych recyklingowi. W gotowym budynku będzie można korzystać z pełnej gamy rozwiązań pozwalających na oszczędność energii czy wody.

- Cieszymy się, że udało nam się zrealizować wyzwanie, jakim było podwyższenie poziomu certyfikatu z Very Good na etapie projektowym, do Excellent na etapie powykonawczym. W budynku zastosowano szereg udogodnień podnoszących komfort użytkowania i ekonomikę, a do tego minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Nowoczesne systemy budynkowe do mierzenia zużycia mediów czy sterowania oświetleniem, bezpieczne parkingi dla rowerów i ładowarki dla samochodów elektrycznych to jedynie kilka z nich. W trakcie procesu certyfikacji BREEAM niezwykle ważne jest również właściwe prowadzenie prac przez Generalnego Wykonawcę, który wzorowo zorganizował budowę, korzystał z materiałów ze zrównoważonych źródeł i do minimum ograniczył produkcję odpadów z budowy – skomentował Błażej Szymczyński, Associate Director, JW+A – asesora BREEAM INTRACO Prime.

INTRACO Prime to nowoczesny obiekt biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. W marcu inwestycja otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Przekazanie powierzchni pierwszym najemcom przewidziane jest na III kwartał 2022 r.