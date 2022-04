Intrum na dłużej w Promenady Business Park

Wrocławskie biuro jest jedną z czterech lokalizacji Intrum.

Zita jest jednym z dwóch budynków należących do kompleksu Promenady Business Park we Wrocławiu.

Budynek położony jest w centrum Wrocławia przy ul. Słonimskiego.

– W misję i wizję Intrum wpisany jest zrównoważony rozwój, czyli „filozofia” sustainability. Ważną składową tego podejścia jest dbanie o dobrostan naszych pracowników. Ta kwestia dotyczy również zapewnienia naszemu zespołowi odpowiednich warunków do pracy. Bez wątpienia kompleks Promenady Business Park – Zita zapewnia komfort, który jest nam potrzebny do działania na co dzień mówi Iwona Żurawska, dyrektor departamentu HR i Administracji, Intrum.

– Nasi pracownicy dobrze się czują we wrocławskim biurze, co potwierdzają nasze wewnętrzne badania i to jest dla nas najważniejsze. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zarządzający obiektem także stanęli na wysokości zadania w czasie pandemii i wsparli nas w dbaniu o bezpieczeństwo zespołu Intrum. Te fakty skłoniły nas do przedłużenia umowy najmu – wyjaśnia Iwona Żurawska.

To budynek o standardzie A, oferujący 21 122 mkw. powierzchni do wynajęcia. Najemcy mają do dyspozycji parkingi samochodowe, miejsca dla rowerzystów oraz stację rowerów miejskich. W bliskiej okolicy znajdują się liczne sklepy, przedszkola oraz restauracje, a także przystanki komunikacji miejskiej

– Bardzo cieszymy się, że Intrum zdecydowało się na to by na kolejne lata związać się biurowcem Zita. - mówi Krzysztof Hołub, prezes zarządu Trudo, właściciela kompleksu Promenady Business Park – Wierzymy w długoterminowe relacje w biznesie i doceniamy zaufanie naszych partnerów. Promenady to dobre miejsce do pracy – łączy ono wysoki standard budynkowy z atrakcyjnym otoczeniem. Do jego atutów należy z pewnością bliskość zaplecza mieszkaniowego i punktów usługowych oraz dobra infrastruktura komunikacyjna – mówi.

Knight Frank i Corees Polska doradzały w procesie przedłużenia najmu przez Intrum

W procesie renegocjacji umowy najmu uczestniczyły agencje doradcze Corees Polska, reprezentując najemcę oraz Knight Frank po stronie wynajmującego firmy TRUDO.

– Kompleks Promenady Business Park na dobre wpisał się w świadomość lokalnego rynku biurowego. Cieszymy się, że Intrum, dla którego jakość na każdej płaszczyźnie jest niezwykle istotna, zdecydował się zostać w budynku Zita na kolejne lata. Każda umowa przedłużenia jest potwierdzeniem, że najemcy doceniają zaplecze i otoczenie kompleksu – mówi Maciej Moralewicz, Regional Director Knight Frank Poland.

- W procesach doradczych dotyczących najmu powierzchni podchodzimy bardzo indywidualnie do potrzeb naszych Klientów, prowadząc je tak, by optymalizować ich potrzeby, a przede wszystkim stanowiąc profesjonalne wsparcie w negocjacjach. Bardzo dziękuję za zaufanie ze strony Intrum,

a wszystkim stronom zaangażowanym w proces dziękuję za owocną i sprawną współpracę – podsumowuje Marek Ciunowicz, CEO w Corees Polska.