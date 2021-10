Inwestorzy chcą rosnąć w Poznaniu

Najnowsza, 3. edycja badania Business Environment Assessment Study, zrealizowanego przez firny Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint, przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Poznaniu przez decydentów polskich firm.

Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji.

W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.

Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pro Progressio.

- Poznań prężnie się rozwija pod każdym względem – potwierdza to m.in. tytuł „Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto”. Mimo pandemii 87 proc. firm planuje wzrost zatrudnienia a poziom powierzchni biurowej przekroczył pułap 600 tys. mkw. W tym roku pozyskaliśmy 9 nowych inwestorów z branż priorytetowych dla Poznania. Miasto również ciągle pracuje nad podwyższeniem standardu życia. Obecnie realizujemy pięć dużych projektów infrastrukturalnych, w tym rozbudowę trasy tramwajowej na Naramowice. Cieszymy się, że Poznań uzyskał tak wysoką ocenę w tegorocznej edycji BEAS – mówi Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

W trzeciej edycji badania BEAS, Poznań zajął wysokie miejsce. Średnia ocena miasta wynosi 7,1 punktu w 10-stopniowej skali (wzrost o 0,2 punkty w porównaniu z rokiem 2019). To plasuje stolicę Wielkopolski na drugim miejscu (ex aequo z Trójmiastem) wśród innych, badanych polskich miast. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak lokalizacja jako miejsce do życia (7,7 p), potencjał edukacyjny (7,4 p) i potencjał zatrudnienia (7,2 p).

- Poznań od wielu lat znajduje się w czołówce miast najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym. Co roku przyglądamy się kolejnym przedsiębiorcom decydującym się na rozwijanie biznesu właśnie tutaj. Prężnie rozwija się sektor usług nowoczesnych, poznańskie firmy obsługują klientów z całego świata. Ogromną zaletą rynku jest również duża liczba specjalistów IT – mówi Marieta Brzykcy, Team Leader, Antal Engineering & Operations.