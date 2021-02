Inwestorzy z dużo większą ostrożnością podchodzą do budowy projektów biurowych

W wyniku pandemii w 2020 r. mogliśmy zaobserwować nieco mniejszą aktywność deweloperów, a także wyhamowanie w popycie. Strategia najemców w większości opierała się na nowych umowach oraz renegocjacjach.

Podaż powierzchni na rynku biurowym w 2020 roku

Na zakończenie 2020 roku całkowite zasoby polskiego rynku biurowego wyniosły ponad 11,7 mln mkw. Tradycyjnie to Warszawa z około 5.912.500 m kw. wyprzedza osiem głównych rynków regionalnych (około 5,79 mln m kw.), wśród których niezmiennie liderem pozostaje Kraków (1.554.900 m kw.), przed Wrocławiem (1.226.300 m kw.) i Trójmiastem (888.600 m kw.).

W ostatnim kwartale 2020 roku na polski rynek powierzchni biurowych dostarczono 163.400 mkw. z czego 75.800 mkw. w trzech projektach w Warszawie i 87.600 mkw. w sześciu budynkach w miastach regionalnych. Największymi oddanymi inwestycjami były wieża Mennica Legacy Tower (47.900 mkw., Golub GetHouse) i kompleks biurowy Lixa A (22.100 mkw.) z Lixa B (ok. 5.800 mkw.) dostarczony przez Yareal Polska w stolicy oraz budynki Face2Face B (26.200 mkw., Echo Investment) w Katowicach, Hi Piotrkowska (21.000 mkw., Master Management Group) w Łodzi oraz Unity Tower (15.600 m kw. GD&K Group oraz Eurozone Equity) w Krakowie.

Nowa podaż w całym 2020 r. w Polsce wyniosła 700.700 mkw. z podziałem Warszawa – 307.400 mkw., Kraków – 140.700 mkw., Katowice – 61.300 mkw., Trójmiasto – 60.300 mkw., Wrocław – 57.200 mkw., Łódź – 51.500 mkw., Poznań – 18.300 mkw. i Szczecin – 3.400 mkw.

– W wyniku pandemii obserwowaliśmy niższą niż w ubiegłych latach aktywność deweloperską na polskim rynku biurowym. Inwestorzy z dużo większą ostrożnością podchodzą do budowy nowych projektów, w większości opierając swoje decyzje na podstawie poziomu skomercjalizowania dostępnej oferty biurowców. Zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych część planowanych budynków zostanie przesunięta w czasie, a ich budowa będzie uzależniona od sytuacji na rynku. Co więcej, w ofercie wielu biurowców pojawiły się powierzchnie oferowane na zasadzie podnajmu i wg. naszych szacunków tylko w Warszawie mówimy o ok. 100.000 mkw. Trend ten to wypadkowa ogólnej niepewności na rynku wynikającej z rosnącego znaczenia pracy zdalnej, a także lockdownu. Oba czynniki wpływały na decyzje najemców w kontekście strategicznych decyzji dotyczących biur – mówi Martin Lipiński, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, AXI IMMO.

