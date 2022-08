Inwestowanie w nieruchomości komercyjne w czasach wysokiej inflacji

Podstawowe wskaźniki rynkowe stopniowo się poprawiają.

Aktywność inwestycyjna utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.

Perspektywy rosnących stawek czynszu już teraz zachęcają inwestorów do większej aktywności.

Rok 2022 rozpoczął się bardzo dobrze na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. W pierwszym półroczu sfinalizowanych zostało wiele dużych transakcji inwestycyjnych przy niskich stopach kapitalizacji, a kolejne zostaną zrealizowane do końca roku. Całkowity wolumen inwestycyjny w Polsce wzrósł od początku roku do 2,88 mld euro i jest to wynik wyższy od średniej pięcioletniej o 15 proc. – komentuje Paweł Partyka, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield Polska.

Aktywność inwestycyjna utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, jednak z uwagi na zmieniającą się sytuację makroekonomiczną i redefiniowanie strategii przez inwestorów, liczba nowo rozpoczynanych transakcji sprzedaży jest ograniczona.

Podstawowe wskaźniki rynkowe stopniowo się poprawiają. Współczynniki powierzchni niewynajętej w obiektach magazynowo-przemysłowych są na rekordowo niskim poziomie, a na warszawskim rynku biurowym prognozowana jest luka podażowa w ciągu najbliższych 18-24 miesięcy, która może spowodować presję na wzrost czynszów. Perspektywy rosnących stawek czynszu już teraz zachęcają inwestorów do większej aktywności, co może doprowadzić do powrotu wolumenu transakcji inwestycyjnych do zazwyczaj notowanych poziomów.

- Zainteresowanie banków finansowaniem transakcji kupna-sprzedaży aktywów generujących stałe przychody w dłużej perspektywie utrzymuje się na stabilnym poziomie – to samo dotyczy marż bankowych. W przypadku najbardziej atrakcyjnych nieruchomości o wysokim wskaźniku obłożenia i z długim średnim ważonym okresem najmu (WAULT), marże bankowe mogą być niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu – dodaje Mira Kantor-Pikus, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield Polska.

Jednym ze skutków wysokiej inflacji w Polsce i innych krajach UE jest wzrost stóp bazowych, a także kosztów zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych. Wysokie stopy procentowe utrzymają się najprawdopodobniej przez dłuższy czas, co może mieć wpływ na kształtowanie się stóp kapitalizacji w najbliższej przyszłości.