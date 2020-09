Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?









Autor: propertynews.pl/AWH

Dodano: 08 wrz 2020 13:49

Pod koniec ubiegłego roku nikt z nas nie zakładał, że 2020 rok przyniesie takie wydarzenie jak pandemia Covid-19. Zmieniło się bardzo dużo, jednak nieruchomości pozostały produktem, który jest bardzo poszukiwany przez inwestorów. Rynek magazynowy zyskał nowy impuls do wzrostu, to samo dzieje się w segmencie mieszkań na wynajem – podkreśla Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills, który zaprasza do udziału w Property Forum 2020 i rozmów o tym, jak nieruchomości odnajdują się w post-covidowej erze.