Inwestycje typu mixed-use mogą stać się katalizatorem zmian dla całej dzielnicy

– Widać silną tendencję odejścia od dzielnic biurowych, które służą tylko i wyłącznie do pracy. Także "sypialnie" odchodzą do lamusa – uważa Michał Leszczyński. – W krajach Europy Zachodniej - gdzie taki układ funkcjonuje od lat - widać, że jest on korzystny dla działania miasta, dla relacji między ludźmi, dla komunikacji publicznej, kołowej. W mieście, które nie ma zamkniętych kwartałów, żyje się po prostu lepiej – mówi architekt.

Kolejną zmianą jest większe zainteresowanie inwestorów projektami rewitalizacyjnymi. – Gdy rozpoczynaliśmy w 2008 roku Bohemę na warszawskiej Pradze, mało kto jeszcze się interesował tymi tematami, teraz rewitalizacja stała się modna – mówi Michał Leszczyński.

Modna stała się też Praga. – Moment dojazdu metra do inwestycji definitywnie przyciągnął inwestycję do szeroko rozumianego śródmieścia. Inwestycje mixed-use jak Koneser czy Bohema są katalizatorami zmian w dzielnicy. Obserwowaliśmy to zjawisko w Paryżu w latach 90-tych, kiedy wprowadzenie nawet jednego obiektu – nowoczesnego budynku publicznego - powodowały zmiany w wizerunku i stanie faktycznym dzielnic. Inteligentna polityka miejska w zakresie rewitalizacji powoduje, że dzielnice zmieniają oblicza, wzrasta wartość ekonomiczna regionu. A do tego przyciąga ludzi – mówi architekt.