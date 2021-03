Inżynierowie oprogramowania wybrali na swoją siedzibę biurowiec Skanska

Grono najemców trzeciego etapu kompleksu High5ive w Krakowie powiększa się o specjalistów IT. Firma Spyrosoft wybrała biurowiec szwedzkiego dewelopera na swoją krakowską siedzibę.

Na pracowników czekać będzie ok. 2000 mkw. nowoczesnej i zdrowej przestrzeni z pierwszym certyfikatem WELL Core&Shell dla Skanska w Krakowie. Firma wprowadzi się do nowych biur w marcu 2022 roku.

Spyrosoft to polska firma zajmująca się inżynierią oprogramowania. Oferuje pełen zakres usług programistycznych – od oprogramowania wbudowanego do systemów chmurowych, które dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

High5ive to już druga inwestycja zrealizowana przez Skanska – po wrocławskim Nowym Targu – w której Spyrosoft otwiera swoją siedzibę. Do dyspozycji pracowników będzie ok. 2000 mkw. powierzchni biurowej, a przeprowadzka zaplanowana jest na marzec 2022 roku.