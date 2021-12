ISS oficjalnie otwiera nowo powstałą centralę w Warszawie

Firma ISS World Services wybrała Polskę na siedzibę swojej centrali. Nowy hub powstanie na terenie Fabryki Norblina.

Z nowego biura zaczęło korzystać 140 pracowników.

Na początku tego roku firma ISS powitała swojego pierwszego pracownika w nowym ISS Hub w Warszawie. Dziś, z nowego biura w zrewitalizowanej Fabryce Norblina, w biznesowej części Woli, zaczęło korzystać 140 pracowników. ISS zajmuje całe trzecie piętro o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych w budynku A. Jest ono przygotowane do przyjęcia planowanych 400 pełnoetatowych pracowników, którzy w przyszłości zasilą szeregi warszawskiej centrali ISS.

Biuro zostało oficjalnie otwarte przez ISS Group CEO - Jacoba Aarup-Andersena.

- Bardzo się cieszę z otwarcia nowej globalnej centrali w Polsce. Odgrywa ona kluczową rolę w realizacji naszych strategicznych ambicji i zapewnia dostęp do puli najlepszych talentów na naszej drodze do rozwoju. Ponadto, doskonale reprezentuje usługi ISS, które koncentrujemy na nowym podejściu do pracy, w środowisku wspierającym współpracę i innowacje - mówi Jacob Aarup-Andersen.

Nowy ISS Hub uzupełni istniejącą globalną centralę ISS w Buddinge w Danii, a pracownicy w Warszawie będą reprezentować różne funkcje, takie jak People & Culture, Finance, Supply Chain & Procurement oraz Global IT, Digitalisation & Services.

Nowe biuro znajduje się blisko metra, lotniska oraz wielu klientów ISS..