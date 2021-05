IT napędza rynek biurowy w Katowicach

Dla Cavatina Holding rok 2020 był rekordowy, zarówno jeżeli chodzi o realizację i start inwestycji, transakcje sprzedaży udziałów w naszych budynkach, ale też i umowy najmu.

Jedną z sił napędowych rozwoju sektora biurowego w Katowicach jest rosnący sektor IT i usług dla biznesu.

W ramach multifunkcyjnego kompleksu Global Office Park Cavatina Holding szykuje w Katowicach ponad 59 tys. mkw. GLA powierzchni.

Wzmacnia się trend planowania przestrzeni z funkcją mieszkaniową zlokalizowaną blisko usługowej, handlowej i biurowej.

Pandemia w pewnym momencie, zwłaszcza w początkowych miesiącach, sprawiła, że najemcy odkładali w czasie decyzje dotyczące relokacji czy zwiększenia powierzchni najmu. Dlatego w 2020 r. na rynku biurowym dominowały przedłużenia umów najmu, a nie nowe transakcje. Jednak wyraźnie widać ożywienie rynku w postaci zapytań ze strony firm, podczas gdy kolejne międzynarodowe korporacje komunikują stopniowe powroty do biur.

Global Office Park w Katowicach

- Cavatina Holding jest przykładem firmy deweloperskiej, która oparła się efektowi pandemii. Dla nas rok 2020 był rekordowy, zarówno jeżeli chodzi o realizację i start inwestycji, transakcje sprzedaży udziałów w naszych budynkach, ale też i umowy najmu. Od początku zeszłego roku do końca marca br. wynajęliśmy ponad 74 tys. mkw. powierzchni. Warto wskazać tu na przykład dużej umowy z Katowic – pod koniec roku firma ING Tech Poland wynajęła 16,6 tys. mkw. w realizowanym przez nas wielofunkcyjnym kompleksie Global Office Park. ING na początku roku deklarowało, że w swoich centrach w Warszawie i Katowicach do końca br. chce zatrudnić nawet 1500 osób - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Rynek biurowy w Katowicach napędza sektor IT

Jedną z sił napędowych rozwoju sektora biurowego w Katowicach jest rosnący sektor IT i usług dla biznesu. Od 2016 r. do 2020 r. liczba osób zatrudnionych w centrach usług w Katowicach wzrosła z nieco ponad 16 tys. do 27 tys. w 2020 r. A wg prognoz ABSL w 2021 r. liczba ta może zwiększyć się do 28,5 tys.

