iTechArt bierze całe piętro biurowca Skyliner

iTechArt, jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w USA według Deloitte i Financial Times, wynajęła 29. piętro biurowca Skyliner. Do końca 2022 roku w biurze ma się znaleźć niemal setka specjalistów.

iTechArt jest międzynarodową firmą z biurami m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Wiedniu, Mińsku i Kijowie. Globalnie zatrudnia ponad 3 tys. pracowników, z czego już 150 w Polsce.

Warszawa, obok Łodzi i Wrocławia, jest jedną z trzech polskich lokalizacji, do których firma weszła w ostatnim roku.

W bazie klientów iTechArt znajduje się około 250 organizacji, w tym tak zwane „unicorny”, czyli startupy z Doliny Krzemowej, które posiadają bardzo wysokie finansowanie Venture Capital.

- W 2021 roku urośliśmy o ponad tysiąc pracowników i mamy śmiałe plany na 2022. Nasi klienci ze Stanów Zjednoczonych chcą współpracować z programistami z Polski, a my, kiedy sytuacja się unormuje, nie wyobrażamy sobie pracy w 100% zdalnej, bez osobistego kontaktu i sprawdzenia, jak czują się nasi ludzie. Inżynierowie iTechArt muszą mieć najlepsze biura i na takie stawiamy we wszystkich miastach – mówi Vitaly Aksionchyk, Managing Director Poland.

W tej chwili firma skupia się na zatrudnianiu doświadczonych deweloperów z kilkuletnim stażem, ale zapowiada też rekrutację warszawskich juniorów. – W głodnej talentów branży technologicznej juniorzy paradoksalnie mają pod górkę. Wszyscy chcą zatrudniać deweloperów z doświadczeniem. My natomiast w tej chwili budujemy bazę seniorską również po to, by móc kształcić studentów.

W tym roku ruszymy z naszym autorskim programem stażowym Students’ Labs. Skyliner będzie świetnym miejscem również dla tego typu aktywności.

iTechArt nie ma też wątpliwości, że powierzchnie biurowe nadal są i będą firmom potrzebne – W tej chwili wynajęliśmy łącznie prawie 4 tys. mkw. biur w trzech miastach i rozglądamy się za kolejnymi. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że nasi specjaliści nie mają możliwości skorzystania z biura albo przychodzą do flex office, gdzie muszą współdzielić pewnie przestrzenie. Dobre miejsce do pracy jest dla nas na tyle istotne, że mamy zespół Hapiness Managerów, którzy dbają o wystrój, wyposażenie chillout roomów, dodatkowe aktywności czy chociażby odpowiednie przekąski i kawę – dodaje Vitaly.

