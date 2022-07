iTechArt rozpędza się w Polsce i wybiera Gdańsk

iTechArt jest międzynarodową firmą z siedzibą w Nowym Jorku i biurami w dziewięciu krajach w Europie i Azji. Globalnie zatrudnia ponad 3500 specjalistów.

W bazie klientów iTechArt znajduje się około 250 organizacji. Są to zarówno tak zwane „jednorożce”, czyli startupy z Doliny Krzemowej, za którymi stoją miliardy dolarów inwestycji Venture Capital, jak i duże organizacje z listy Fortune 500.

Wśród obszarów ich działania znajduje się m.in. fintech, healthtech, govtech, real estate czy e-commerce.

– Gdańsk od samego początku był dla nas na liście miejsc, w których widzimy największy potencjał rozwoju dla firmy takiej jak nasza. W ubiegłym roku urośliśmy o ponad 1000 specjalistów, a w Polsce jest nas już 350. Nie zatrzymujemy się i mamy nadzieję, że Gdańsk wkrótce dołączy do największych lokalizacji iTechArt w kraju – mówi Vitali Aksionchyk, dyrektor zarządzający iTechArt Poland.

– Sektor IT, a w tym również fintech, to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki na Pomorzu. Już dzisiaj szeroko rozumiana branża informatyczna zatrudnia ponad 20 000 specjalistów. Nowe projekty, realizowane przez innowacyjne firmy technologiczne, takie jak iTechArt, tworzą dobry klimat inwestycyjny dla całego sektora gospodarki, a także markę Trójmiasta jako silnego polskiego ośrodka IT – mówi Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania, samorządowej inicjatywy koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza.

– W tej chwili firma skupia się na zatrudnianiu doświadczonych deweloperów z kilkuletnim stażem – w Polsce mamy prawie 300 otwartych pozycji. Można powiedzieć, że rekrutujemy na potęgę, w niemal wszystkich obszarach technologicznych. W Gdańsku zaczynamy z inżynierami danych, programistami Python, .NET i Java, jak też inżynierami jakości. Kompletujemy kadrę menedżerską i seniorską, żeby sięgnąć po najlepszych studentów pomorskich uczelni i móc ich kształcić w autorskich programach treningowych – dodaje Paweł Cebula, Software Delivery Director.

iTechArt ma ambitne plany zatrudnienia w Gdańsku, a na wniosek rekruterów mogą one zostać w każdej chwili rozbudowane, a założona w Olivia Six przestrzeń powiększona. Model biznesowy iTechArt zakłada rekrutację na rynkach, które wykazują największy potencjał pod kątem puli talentów i responsywności kandydatów.

Możliwe, że po kilku miesiącach to Gdańsk znajdzie się wśród naszych topowych lokalizacji. Na razie zaczynamy, więc musimy dobrze poznać specyfikę rynku. Dajemy bardzo dużą swobodę naszym menedżerom, mogą szukać specjalistów w każdym mieście. Jeśli więc uznają, że tu jest im najlepiej, my jako firma zapewnimy im odpowiednie warunki do funkcjonowania. Jeśli można mówić o zwinnym i elastycznym podejściu do biznesu, to na takie właśnie stawiamy – zaznacza Vitali Aksionchyk.

Firma podkreśla również, że miasta muszą oferować najlepsze warunki do życia i wsparcie w aklimatyzacji dla specjalistów, którzy chcieliby się relokować z innych państw. Gdańsk spełnia wszystkie założenia iTechArt. Zarząd firmy podkreśla, że wsparcie w sprawach związanych z legalizacją pobytu i programy wspierające osiedlanie się specjalistów na Pomorzu są na bardzo wysokim poziomie. – Jesteśmy firmą pełną ludzi młodych, gotowych do wyjazdu do innego kraju, dlatego otwartość lokalnego samorządu na ich przyjęcie ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśla Vitali Aksionchyk.

Biuro iTechArt w Olivia Business Center zostanie otwarte w sierpniu, ale zaawansowane rozmowy rekrutacyjne już trwają.