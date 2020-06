Jacek Jaśkowiak: Pandemia wymaga szczerości w komunikowaniu trudnych tematów

Wysłuchanie głosu inwestorów buduje naszą wiarygodność, którą się zyskuje z czasem. Dzięki temu, gdy ustalamy coś z takimi firmami jak: Skanska, Vastint czy Volkswagen lub Nissan, ich przedstawiciele wiedzą, że umowy będą dotrzymane. Jeśli zaplanują cięcia lub wycofanie się z Poznania, to my otrzymamy rzetelną informację. Dzisiaj najbardziej istotnym elementem działań krótkoterminowych jest wiarygodność wzajemnych ustaleń biznesowych oraz szczerość w komunikowaniu trudnych tematów - uważa prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W Poznaniu działa 113 centrów nowoczesnych usług biznesowych, w tym w 2019 r. powstało siedem nowych projektów. Zdaniem prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka pandemia jest problemem, z którym trzeba się zmierzyć, ale również szansą.

- W Poznaniu kontynuujemy wszystkie rozpoczęte działania, a nawet je radykalizujemy, ponieważ jesteśmy przekonani, że należy tak postępować dla komfortu życia mieszkańców. Otwartość na różnorodność oraz wsłuchiwanie się w głos inwestorów i ich potrzeby buduje naszą wiarygodność, którą się zyskuje z czasem. Gdy ustalamy coś z takimi firmami jak: Skanska, Vastint czy Volkswagen lub Nissan, to już dzisiaj przedstawiciele tych koncernów wiedzą, że umowy będą dotrzymane – mówił podczas konferencji ABSL Digital Forum Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

To z kolei daje poczucie bezpieczeństwa władzom miasta. Nawet jeśli inwestorzy zaplanują cięcia czy redukcje, a w ekstremalnym przypadku wycofanie się z Poznania, to włodarze Poznania są pewni, że otrzymają rzetelną informację.

- Dzisiaj najbardziej istotnym elementem działań krótkoterminowych będzie wiarygodność wzajemnych ustaleń oraz szczerość w komunikowaniu trudnych tematów. To ważne zarówno w biznesie, jak i w polityce, bo pandemia z pewnością zmiecie z globu wiele rządów i przedsiębiorstw. Na tych gruzach powstanie coś nowego. Takie trudne i pewnym sensie rewolucyjne okresy jak pandemia, w których nie da się tak naprawdę znaleźć prostych recept są szansą. Tak podchodzimy do tego w Poznaniu. Nawet jeśli widzimy spadki w dochodach z PIT-u czy z CIT-u, to w długoterminowej perspektywie wyjdziemy z tego zwycięsko - uważa prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Dodaje, że czas pandemii był dla wszystkich lekcją. - Przed koronawiruem można było zaobserwować wieloletnią rywalizację między miastami podobną do tej, którą znamy ze świata biznesu. Teraz powinniśmy zachować większy rozsądek, obserwować na bieżąco rozwój wypadków, bo pewne procesy przyspieszą. Na przykład miasta będą musiały się dostosować do dynamicznego rozwoju e-commerce. Zapewne opustoszeją też centra handlowe – wylicza Jacek Jaśkowiak.

Jeśli natomiast chodzi o home office, to prezydent ma nadzieję, że normalne kontakty biznesowe wkrótce wrócą. - Ja już tęsknię do bezpośrednich spotkań i do tego, co było przed pandemią. Jestem przekonany, że to wróci szybciej niż myślimy. Oczywiście nadal będziemy korzystać z narzędzi, które pozwalają na pracę zdalną, ale chyba w większym stopniu docenimy kontakt bezpośredni. Więcej życia przeniesie się z Facebooka do realu – prognozuje prezydent Poznania.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient