Jacek Majchrowski: Pandemia w Krakowie nie wstrzymuje budowy biurowców

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Krakowie - mimo pandemii - trzyma się dobrze. - Praca zdalna zostanie z nami na zawsze w jakimś wymiarze, ale na pewno nie w takim, jak w tej chwili, bo pracownicy aż się proszą, by już wrócić do biur - przyznaje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Prezydent Jacek Majchrowski przyznaje, że miasto na początku pandemii podjęło decyzję o kontynuowaniu wszystkich rozpoczętych inwestycji.

- Nie wstrzymaliśmy żadnego projektu. To powoduje, że po pierwsze ludzie pracujący w inwestycjach utrzymują zatrudnienie, a jest to olbrzymia grupa osób. Po drugie - firmy nie upadają, a co za tym idzie płacą podatki do budżetu miasta - tłumaczy Jacek Majchrowski.

Prezydent dodaje, że - w ramach pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii - miasto prowadzi działalność systemową, oferując poszczególnym grupom różnego typu ulgi.

- Szczególnie w kwestii czynszów niektórzy właściciele nieruchomości biorą z nas przykład, widząc, że lepiej mieć mniejszy dochód niż stracić go całkowicie - wyjaśnia Jacek Majchrowski.