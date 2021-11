Jachty z Olivii pływają również zimą

Olivia Yacht Club to inicjatywa, która zrodziła się w 2018 roku i zrzesza miłośników rekreacji na wodzie z grona pracowników firm, mających swoje siedziby w Olivia Centre w Gdańsku.

Zrzesza nie tylko doświadczonych żeglarzy, ale również adeptów, którzy w ten sposób chcą rozpocząć swoją przygodę z morzem.

Od tego roku spotkania miłośników żeglarstwa będą trwały cały rok, również w okresie jesienno-zimowym.

- Koniec sezonu turystycznego przypada na początek października. Zdejmowane jest na zimę oznakowanie toru wodnego na podejściu do portu, zamykane sezonowe restauracje oraz niektóre nawodne stacje paliwowe. Oznacza to także, że Zatoka Gdańska jest niemal pusta, wiatr dopisuje, a żeglarzom towarzyszą wyjątkowe, jesienno-zimowe widoki – mówi Maciej Kotarski, Dyrektor Wynajmu Olivia Centre.



Obecnie trwają przygotowania do rejsu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbędzie się 13. listopada.