Cavatina Hall to jedna ze sztandarowych inwestycji znajdujących się w portfolio polskiego dewelopera biurowego Cavatina Holding. To jeden z najbardziej multifunkcyjny projekt w Polsce, a jednocześnie nastawiony na potrzeby społeczności lokalnej.

Multifunkcyjność to pojęcie, które coraz częściej charakteryzuje nowo powstające inwestycje budowlane.

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie obserwujemy rosnącą liczbę realizacji integrujących m.in. obiekty mieszkalne, powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe.

Wpływają one na rozwój miast i pozwalają budować lokalną tożsamość wśród ich mieszkańców.

Jednym z przykładów mocno niestandardowego, a nawet unikatowego w skali kraju projektu mixed-use jest Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Dowód?

Pod koniec października miasto będzie miało długo wyczekiwaną profesjonalną Bielską Orkiestrę Cavatina – nie udałoby się to, gdyby Cavatina Holding nie stworzyła w ramach kompleksu nowoczesnej sali koncertowej na 1000 osób.

Wyższe cele

Cavatina Hall to jedna ze sztandarowych inwestycji znajdujących się w portfolio polskiego dewelopera biurowego Cavatina Holding. Od początku była projektem, który miał przyczynić się do rozwoju Bielska-Białej, poprzez dostarczenie na lokalny rynek nowoczesnych przestrzeni biurowych klasy A, stanowiąc odpowiedź zarówno na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców (szczególnie z sektora technologicznego i usług dla biznesu), jak i wpisując się w strategię rozwoju miasta. Cavatina postanowiła pójść w swoich planach o krok dalej, realizując misję kulturotwórczą.

- Cavatina Hall to futurystyczny w swej formie budynek, który na stałe wpisał się już w tkankę Bielska-Białej, stając się jednym ze znaków rozpoznawczych miasta. Znalazł się zresztą w gronie wyróżnionych nowych ikon Górnego Śląska - mówi Łukasz Zarębski, Head of Marketing & Communication, Cavatina Holding.

- Zastosowane w nim rozwiązania architektoniczne zostały wielokrotnie nagrodzone w branżowych konkursach, a jednocześnie pozwoliły mu uzyskać prośrodowiskową certyfikację BREEAM. Jego największym atutem jest jednak fakt, iż pełni on miastotwórczą funkcję, pozwalając lokalnej społeczności na integrację i budowanie wspólnej tożsamości. To efekt otworzenia tam pierwszej w regionie nowoczesnej sali koncertowej połączonej ze studiem nagraniowym - dodaje.

Cavatina Hall, Fot. mat. pras.

Z dedykacją dla mieszkańców

Sale koncertowe (główna na 1000 osób oraz kameralna) znajdujące się w kompleksie Cavatina Hall, w znaczący sposób wzbogaciły ofertę kulturalną Bielska-Białej. Regularnie odbywają się tam koncerty artystów z Polski i ze świata reprezentujących różnorodne gatunki muzyczne.

- Wznosząc nasze inwestycje, wychodzimy poza schemat stricte biznesowy, starając się, aby niosły one wartość nie tylko dla najemców, ale także dla całej lokalnej społeczności. Dokładnie taki cel przyświecał nam podczas budowy Cavatina Hall – analizując potrzeby mieszkańców, zauważyliśmy, że w mieście brakuje nowoczesnego miejsca dedykowanego wydarzeniom kulturalnym, gdzie ze swoimi koncertami mogą wystąpić cenieni muzycy - mówi Łukasz Zarębski

Już od samego początku swojej działalności wydarzenia organizowane w Cavatina Hall cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bielska-Białej. Dotychczas zorganizowane zostały tam eventy z cyklu „Nie tylko Chopin”, a także koncerty takich wykonawców, jak Miuosh, Smolik/Kev Fox, Voo Voo, Jammes Nova, Maria Peszek, Stacey Kent czy Jakub Orliński. Lista wydarzeń jest jednak znacznie dłuższa, a w Cavatina Hall niemal codziennie organizowane są różnorodne eventy. W tym roku w sali koncertowej wystąpią m.in. Mrozu w ramach strasy MTV Unplugged oraz ceniony na całym świecie wirtuoz gitary – Tommy Emmanuel.

Odpowiedź na nowe potrzeby

Oferta wydarzeń organizowanych w Cavatina Hall stale się rozwija, na co znaczący wpływ mają mieszkańcy Bielska-Białej. Przykład? Pod koniec października swoją działalność rozpocznie tam Bielska Orkiestra Cavatina.

Rozpoczęcie działalności orkiestry to efekt petycji, jaka trafiła do Ratusza. Dzięki naszej nowoczesnej sali koncertowej, miasto może stale rozwijać ofertę wydarzeń kulturalnych odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców. To dla nas ważny krok pokazujący, jak trafionym, chociaż bardzo odważnym projektem jest Cavatina Hall po raz kolejny udowadniająca swoją przydatność w budowaniu wizerunku Bielska-Białej, zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i w całym kraju. To także potwierdzenie, że dobra współpraca dewelopera z władzami miejskimi może przynieść szereg wielowymiarowych korzyści - podsumowuje Diana Kolenkiewicz, Chief Operating Officer w Cavatina Hall.

Za organizację i zarządzanie działaniami Orkiestry odpowiedzialne będzie Bielskie Centrum Kultury.

Od rozpoczęcia swojej działalności w 2021 r., w wydarzeniach zorganizowanych w Cavatina Hall udział wzięło już kilkadziesiąt tysięcy osób. Sukces komercyjny idący w parze z poszanowaniem oczekiwań mieszkańców to bez wątpienia przyszłość sektora deweloperskiego.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników jej biur, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

