Jak efektywnie ułożyć hybrydowy system pracy dla zespołów?

W dobie koronawirusa hybrydowy model pracy zyskał na znaczeniu. Czy pozostanie z nami na dłużej?

Osoby, które pracowały zdalnie, na tyle przyzwyczaiły się do tej formy wykonywania obowiązków, że nie będą chciały wracać do biur w pełnym wymiarze. Hybrydowy model pracy jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które przez pandemiczne doświadczenia doceniły zalety pracy zdalnej, ale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są kontakty między pracownikami w świecie rzeczywistym.

Z naszego ostatniego badania dotyczącego pracy zdalnej wynika, że 37 proc. pracowników, którzy chcieliby pracy zdalnej gwarantowanej przez prawo, jest za możliwością wykonywania jej raz w tygodniu, a co piąta osoba uważa, że taka opcja wystarczyłyby przez 20-26 dni w roku, czyli tyle, ile przewidzianego urlopu. To pokazuje skalę zmian, jakie zaszły w świadomości pracowników, którzy już przestali traktować pracę zdalną jak benefit.

Uważam, że w miarę ustępowania pandemii, home office będzie ewoluować w bardziej zrównoważony, hybrydowy tryb pracy, który pozostanie z nami na długo. Natomiast nie widać w pracownikach chęci do przebywania na home office cały czas. Tęsknimy już trochę za biurem.

Widać więc, że taki model nie zawsze się sprawdza, bo np. nie każdy pracownik ma w domu warunki do tego, aby w skupieniu wykonywać powierzone zadania.

Jak efektywnie, z punktu widzenia pracodawcy, ułożyć hybrydowy system pracy dla zespołów? O czym trzeba pamiętać?

Podstawową kwestią pracy zdalnej powinny być odpowiednie warunki do jej wykonywania i wyposażenie. O to w pierwszej kolejności powinien zatroszczyć się pracodawca, jeśli chce wprowadzić to rozwiązanie na stałe. Podczas ostatnich doświadczeń z tym trybem pracy, ta kwestia nie okazała się oczywista i wiele osób musiało korzystać z prywatnego sprzętu.

Hybrydowy system pracy stawia też przed pracodawcami wiele innych wyzwań. Jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa - warto uregulować zasady dotyczące np. noszenia maseczek czy korzystania z tzw. hot desków i zastanowić się, w jaki sposób monitorować bezpieczeństwo zespołu, który pracuje w biurze.

