Jak Globalworth redukuje zużycie energii w polskim portfelu?

Globalworth wdroży oprogramowanie do zarządzania wydajnością firm Honeywell Forge.

Wcześniej z rozwiązania korzystano w Bukareszcie.

Działania będą podjęte w ramach strategii ukierunkowanej na dalszą digitalizację projektu A4 Business Park w Katowicach.

System Honeywell Forge Predictive Maintenance and Energy Optimization po raz pierwszy zaimplementowano w dwóch budynkach Globalworth zlokalizowanych w Bukareszcie w celu zwiększenia efektywności ich operacyjnej oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na obecnym etapie rozwiązania te spółka wdroży w liczącym 36 tys. mkw. katowickim biurowcu A4 Business Park. Jest to kolejny krok w realizacji strategii spółki zakładającej inwestycje w zrównoważone technologie z obszaru budownictwa. Celem Globalworth jest tworzenie wysokiej jakości energooszczędnych przestrzeni komercyjnych zapewniających rozwój firmom i jej pracownikom.

- Globalworth konsekwentnie realizuje plan inwestycji w technologie umożliwiające obniżanie kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem i technicznym utrzymaniem budynków przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energi. Na przykładzie naszych projektów w Rumunii, Honeywell Forge potwierdził skuteczność dostarczanych rozwiązań i ich zdolność do generowania realnych oszczędności oraz wsparcia w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju bez negatywnego wpływu na komfort najemców. To właśnie efekty tej współpracy skłoniły nas do wdrożenia rozwiązań Honeywell Forge również w naszym katowickim projekcie - Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Department w Globalworth Poland.

System Honeywell Forge Predictive Maintenance pomoże usprawnić proces technicznego zarządzania obiektami Globalworth przy użyciu serwisu proaktywnego opartego na odpowiednio wyselekcjonowanych zaleceniach. Wykorzystując czujniki i integrację systemu do analizy sterowników budynków i zasobów mechanicznych, intuicyjne pulpity nawigacyjne Honeywell Forge zapewniają wgląd w aktualny poziom wydajności obiektu w czasie niemal rzeczywistym. Dane te umożliwiają wczesne wykrycie i rozwiązanie potencjalnych problemów, co pozwala ograniczyć zakres nieplanowanych prac konserwacyjnych i tym samym generować dodatkowe oszczędności.

Jak oszczędza się z Honeywell Forge Energy Optimization?

System Honeywell Forge Energy Optimization autonomicznie optymalizuje wewnętrzne nastawy budynku w setkach zintegrowanych zasobów. System na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące m.in. poziomu powierzchni wynajętej w budynku, pogody czy pory dnia. By osiągnąć najwyższą możliwą wydajność, co 15 minut dokonuje też aktualizacji systemu HVAC w sposób nie mający wpływu na działalność najemców. Zastosowanie tych rozwiązań na poziomie operacyjnym może generować znaczące oszczędności w zakresie zużycia energii.

- Globalworth postrzega technologię jako unikatowy element projektów w swoim portfelu nieruchomości, a transformację cyfrową docenia za jej zdolność zwiększania efektywności operacyjnej budynków. Dalsze inwestycje w system OT i współpraca z Honeywell Forge przyniosą Globalworth realne oszczędności na poziomie operacyjnym oraz zapewnią możliwość osiągania celów zrównoważonego rozwoju dzięki decyzjom podejmowanym na podstawie pogłębionych analiz - Usman Shuja, wiceprezes i dyrektor generalny Connected Buildings w Honeywell.

Za sprawą inwestycji w zielone technologie w portfelu Globalworth zlokalizowanym w Polsce i Rumunii znajduje się już 48 certyfikowanych projektów. W części z nich wdrożono też rozwiązania Honeywell Healthy Buildings – służące poprawie jakości powietrza w budynkach oraz ogólnego dobrostanu pracowników.

Honeywell (www.honeywell.com), to firma technologiczna, znajdująca się na liście Fortune 100, zajmująca się dostarczaniem rozwiązań dla przemysłu, obejmujących produkty i usługi dla lotnictwa, technologie sterowania dla budynków oraz o przeznaczeniu przemysłowym, a także materiały o wysokich parametrach technologicznych. Technologie te wspomagają praktycznie wszystko – samoloty, budynki, zakłady produkcyjne, łańcuchy dostaw, pracowników po to aby nasz świat stawał się coraz bardziej inteligentny, bezpieczny i zrównoważony.