Jak hub & spoke wykorzystuje siłę mniejszych miast

Biura satelickie to wygoda dla pracowników i impuls do rozwoju miast. Według raportu Antal oraz Corees Polska „Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników” już co trzecia firma funkcjonuje w modelu hub & spoke.

Sama idea nie jest nowa – ale zmiany w zarządzaniu wynikające z pandemii Covid-19 znacząco przyspieszyły wdrożenie jej w wielu organizacjach.

Dodatkowo nie tylko wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych firm, ale także silnie stymuluje rozwój miast regionalnych, napędzając lokalną gospodarkę oraz rynek pracy.

Tegoroczny raport Antal i Corees Polska opisuje podejście firm do coraz bardziej popularnego na zachodzie modelu hub & spoke.

Jego geneza wywodzi się od rozplanowania portów lotniczych opierającym się na centralnym węźle połączeń prowadzących do wielu mniejszych lotnisk. To zapewnia bardziej wydolny system transportu. Dziś coraz częściej model ten znajduje zastosowanie w efektywnym planowaniu przestrzeni biurowych oraz rozlokowaniu pracowników. Hub & spoke w tym kontekście oznacza sytuację, w której firma posiada swoją siedzibę główną (hub), a jednocześnie prowadzi działalność z minimum dwóch biur satelickich (spokes).

Popularyzacja modelu hub & spoke

Biura satelickie to tradycyjnie mniejsze lokalizacje, które często mają zaspokoić potrzeby pojedynczego zespołu lub działu. Mogą być odpowiednie dla regionalnych zespołów sprzedaży, marketingu lub skupiać określone funkcje – np. obsługę klienta czy projektów specjalnych. Są bardziej przyjazne dla pracowników, gdyż znajdują się w miejscach zlokalizowanych bliżej ich domów, co pozwala skrócić czas dojazdów do pracy. Oferują też przestrzenie, w których można znaleźć ciszę, a także salki stworzone do współpracy, w których zespoły mogą spotykać się w celu generowania pomysłów i planowania. 32% badanych organizacji przez Antal i Corees Polska już pracuje w takim modelu, a kolejne 12% planuje jego wdrożenie. 36% przedsiębiorstw jednak jeszcze nie rozważało takiej opcji.

