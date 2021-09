Jak pandemia zmieniła pracę w Fujitsu Poland GDC i dlaczego inwestor stawia na Łódź - zobacz naszą rozmowę









09 wrz 2021

W pandemii oczekiwania pracowników co do powierzchni biurowej zmieniły się diametralnie. - Biuro ma być dziś przede wszystkim miejscem spotkań, przestrzenią do pracy zespołowej - mówi Wojciech Dembowski, Business Operations Manager, Fujitsu Poland GDC.