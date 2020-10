Jak projektować biura dla pokolenia Zet

Projektowanie przestrzeni biurowej jest złożonym procesem, który zgodnie z obecnie panującymi trendami, opiera się na umiejętnym łączeniu różnych funkcji, umożliwiając tym samym dostosowanie biura do zmieniających się potrzeb jego użytkowników. Potrzeby danej organizacji można dokładnie określić za pomocą szczegółowych badań dotyczących zapotrzebowania obecnych pracowników na poszczególne elementy wyposażenia powierzchni biurowej, na co największy wpływ ma zwykle specyfika wykonywanej pracy. Czy to znaczy, że projektując dziś funkcjonalne biuro będzie ono „szyte na miarę” za kilka lat? Aby tak było niezbędne jest uwzględnienie potrzeb generacji Z, która poszerzy szeregi organizacji w przyszłości.

- Uwzględnienie potrzeb najmłodszego pokolenia w projektowaniu przestrzeni biurowej stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Przygotowany przez nas raport „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra” stanowi zbiór cennych wskazówek, zarówno dla tych firm, które już zatrudniają pracowników najmłodszej generacji, jak i dla tych, którzy przygotowują do tego swoją organizację – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Współcześnie biuro to nie tylko dedykowane miejsca do pracy. Są to różnego rodzaju przestrzenie wpierające wykonywanie obowiązków, kreatywne tworzenie nowych pomysłów oraz umożliwiające relaks. W nowoczesnych biurach znajduje się wiele typów przestrzeni, w tym: open space, gabinety, stoły projektowe, sale konferencyjne, pomieszczenia i stanowiska do pracy kreatywnej, a nawet budki telefoniczne, budki do spotkań, czy stoły dedykowane spotkaniom na stojąco. Dobór odpowiednich przestrzeni zależy od charakteru organizacji, jej potrzeb, a przede wszystkim od preferencji pracowników.

Badanie przeprowadzone przez Cushman & Wakefield oraz Antal wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia zaznaczającego swoją obecność na rynku pracy pokazało, że młodzi ludzie cenią sobie w pracy prywatność. Blisko połowa ankietowanych wskazała, że najbardziej preferowałaby posiadanie dedykowanego miejsca do pracy wydzielonego w strefie open space lub własnego stanowiska w pomieszczeniach gabinetowych.

