Jak przyciągnąć i utrzymać talenty? 5 najważniejszych trendów na rynku pracy w 2020 roku

Z najnowszej edycji badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że elastyczność w pracy jest dla pracowników priorytetem. Już co drugi pracownik chce pracować zdalnie i mieć elastyczne godziny pracy. Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł w ciągu 5 ostatnich lat o 42 punkty procentowe. Z drugiej strony czynnikiem najczęściej wpływającym na odejście z organizacji jest złe zarządzanie. Jak poradzić sobie z oczekiwaniami wykwalifikowanych specjalistów? Jak sprawić, by nie odeszli najlepsi? Co zrobić, żeby przyciągać talenty jak magnes? Antal przedstawia 5 najważniejszych trendów na rynku pracy w 2020 roku.

- Wyniki badania pokazują, że rynek zaczyna się stabilizować i coraz mocniej się rozwarstwia. O ile np. liczba ofert pracy dla specjalistów IT wciąż rośnie, dla niemal wszystkich pozostałych obszarów zawodowych spada. Z drugiej strony oczekiwania pracowników nie maleją. Specjaliści bardzo szybko decydują się wejść na rynek pracy, jeśli obecna organizacja ich rozczaruje - np. nie zapewni zwiększenia wynagrodzenia do oczekiwanego pułapu, elastyczności godzin pracy czy innych ważnych dla pracownika aspektów – zauważa Agnieszka Wójcik, Market Research & Strategic Partnerships Manager, Antal.

Czy można zatrzymać pracowników i przyciągnąć uwagę kandydatów, walcząc nie tylko o ich umysły, ale też o ich serca? Czy specjaliści i menadżerowie staną się emocjonalnie związani z firmą, jeśli ta zacznie słuchać ich potrzeb? Czy partnerski styl zarządzania i przejrzysta komunikacja sprawią, że pracownicy będą lepszymi ambasadorami marki? Wyniki najnowszego raportu Antal udowadniają, że tak.

Oto 5 najważniejszych trendów według Antal, które pozwolą firmom przyciągnąć i utrzymać talenty w 2020 roku.

1. Elastyczne godziny pracy. Przywilej czy nadchodzący standard?

W kontekście pojawiających się zmian społecznych czy ekonomicznych warto zastanowić się nad samą definicją pracy. Z badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że mit „wysiedzianych godzin” jako czasu efektywnej pracy, dobiega już końca. Już co drugi pracownik deklaruje, że warunkiem rozważenia oferty nowego pracodawcy jest możliwość elastycznych godzin pracy (50%). Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 28 punktów procentowych w porównaniu do 2016 roku i 42 punkty procentowe w porównaniu do 2014 roku.

To prawdziwa rewolucja na rynku pracy. Organizacje, które będą w stanie zapewnić takie rozwiązania pracownikom, a jednocześnie zadbać o jakość komunikacji i organizację pracy odniosą sukces w kolejnych latach – zarówno w aspekcie budowania marki pracodawcy, jak i wskaźników biznesowych.