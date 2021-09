Jak przygotować biuro na powrót pracowników? Skanska radzi

Od marca 2020 r. przekonaliśmy się, że koronawirus jest nieprzewidywalny.

Aby zachować efektywność i zabezpieczyć ciągłość biznesu, firmy muszą podjąć działania, dostosowujące biura do obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Skanska przygotowała specjalny materiał ze wskazówkami dotyczącymi aranżacji miejsc pracy.

Jak sprawić, żeby były one bezpieczne i przyjazne dla ich użytkowników – nawet w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego?

– Chcemy pokazać, jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, które zachęci do regularnego przychodzenia do biur i pozwoli zachować kulturę organizacyjną firmy. Wraz z naszymi partnerami staraliśmy się na nowo zdefiniować rolę biura, a także wypracować reguły, które pozwolą w odpowiedni sposób zarządzić jego przestrzenią i odpowiedzieć na bieżące potrzeby. Biuro przyszłości to miejsce, do którego pracownicy chcą, a nie muszą przychodzić. Jest to też przestrzeń sprzyjająca rozwojowi relacji międzyludzkich, wymianie doświadczeń, pomagająca utrzymać równowagę między życiem osobistym a zawodowym – mówi Adam Targowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa pracowników po powrocie do biur, Skanska opracowała „Care for Life Office Concept”. Znajduje się w nim odpowiedź na kluczowe pytanie – w jaki sposób urządzić biuro, w którym będzie można spokojnie pracować w dobie pandemii? Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę:

1. Więcej pomieszczeń ułatwiających koncentrację

Istotnym motywatorem do pracy w biurze jest przestrzeń, która pomaga się skupić. Praca w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu zwiększa bowiem efektywność. Zamień otwartą przestrzeń na kilka salek do pracy indywidualnej. Pracownicy docenią również oddzielne pokoje, w których będą mogli odpocząć.