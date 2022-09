Jak przygotować nieruchomościowy biznes na nową przyszłość?

Finansowanie nieruchomości, rentowność biznesu czy bezpieczeństwo inwestycyjne – to jedne z tematów, o których będą dyskutować prelegenci i uczestnicy Property Forum (19-20 września, www.propertyforum.pl ).

12. edycję Property Forum, pod hasłem THE CHANGE, otworzą rozmowy 1:1. O bezpieczeństwie inwestycyjnym porozmawiamy z Marcusem de Minckwitzem, Head of EMEA Industrial and Logistics, Regional Investment Advisory EMEA Omnichannel Group, Head Office London, Savills.

Sytuację na rynku wykonawstwa budowlanego i jej wpływ na rozwój sektora nieruchomości przedstawi Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA.

Z kolei Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego SA w latach 2009-2021, członek rady nadzorczej, BLIK.com opowie o dostępności i zmianach w finansowaniu nieruchomości.

Rozmowy poprowadzi Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego, Dziennika Gazeta Prawna, który będzie także moderatorem sesji otwierającej wydarzenie. W dyskusji podsumujemy ostatnie 12 miesięcy na rynku nieruchomości i przedstawimy największe wyzwania dla sektora oraz to, w jaki sposób przygotować nieruchomościowy biznes na nową przyszłość i wyzwania geopolityczne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne. Opiniami podzielą się:

· Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska;

· Robert Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel, Panattoni Europe and India;

· Piotr Fijołek, Co-Managing Partner, Griffin Capital Partners;

· Kestutis Sasnauskas, CEO, Eastnine AB;

· Barbara Topolska, Country Manager, CPI Property Group Polska;

· Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes & CEO, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dwa dni, 100 prelegentów

Organizowana już po raz 12. przez grupę PTWP, największa w Polsce konferencja biznesowa skierowana do firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, odbędzie się w hotelu Sheraton Grand Warsaw w terminie 19-20 września br.

Wydarzenie obejmuje dwa dni dyskusji, wystąpień i prezentacji z udziałem ponad 100 wyjątkowych prelegentów z Polski i ze świata.

Przez dwa dni na uczestników czekać będzie ponad 20 inspirujących sesji. W towarzystwie największych inwestorów, deweloperów, ekspertów z Polski i zagranicy, przedstawicieli banków i instytucji finansujących oraz samorządów, poruszone zostaną tematy, które w ostatnim czasie miały największy wpływ na rynek nieruchomości.

Wszystko o rynku biurowym, handlowym, magazynowym i hotelowym

Jaka przyszłość czeka przestrzenie biurowe w Polsce? Kiedy centra handlowe odrobią straty po lockdownach? Czy branża zyska na onshoringu? Dlaczego inwestorzy decydują się na budowę w parków handlowych zamiast wielkomiejskich galerii? Czy mixed-use jest kluczem do komercyjnego sukcesu i przyszłością projektow? Jakich regulacji potrzebuje PRS? Czy Polaków będzie jeszcze stać na własne mieszkanie? Oprócz odpowiedzi na te pytania, podczas konferencji zaprezentowane zostaną dane z różnych sektorów, takie jak np. raport CSR i ESG na rynku nieruchomości w Polsce. Odbędą się również wystąpienia liderów branży, dotyczące planów i strategii przodujących firm.

Nagrody dla najlepszych nieruchomości

Dopełnieniem konferencji będzie Gala Prime Property Prize 2022, zaplanowana po zakończeniu pierwszego dnia – 19 września br., podczas której wręczone zostaną statuetki dla finalistów dwóch konkursów.

Pierwszy z nich to Prime Property Prize 2022, w ramach którego w 12 kategoriach nagrodzone zostaną firmy, projekty i osoby, które wywarły znaczący wpływ na rozwój całej branży. Po raz pierwszy Jury przyzna również nagrody za strategie ESG i projekty PRS.

Drugi z konkursów – PropTech Festival 2022 – to pole do popisu dla twórców innowacyjnych technologii, w jego ramach zarówno młode start-upy, jak i firmy z wieloletnim doświadczeniem będą miały możliwość zaprezentować się oraz nawiązać kontakt i ewentualną współpracę z szefami oraz przedstawicielami największych firm na polskim rynku.

Udział w wydarzeniu możliwy jest zarówno stacjonarnie, jak i online. Rejestracja na Property Forum 2022 trwa do 16 września br., wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP, wydawca m.in. PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

