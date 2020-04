Jak rośnie rynek biur w Krakowie? Oto najnowszy raport

Zasoby krakowskiego rynku biurowego wzrosły w ciągu roku o prawie 12% i wyniosły 1,45 mln mkw. Wolumen transakcji na tym rynku w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł ponad 62 100 mkw. Jest to wartość o prawie 100% wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału. Najwięcej umów podpisano z firmami z sektora IT (58%) oraz sektora usług (17%) - wynika z raportu „Occupier Economics: Rynek biurowy w Krakowie 1 kw. 2020 r.” przygotowanego przez firmę doradczą Cresa.

Do największych transakcji najmu w pierwszym kwartale 2020 roku zaliczamy: wynajęcie 14.500 mkw. przez poufnego najemcę w Tertium Business Park II (przednajem), umowę przednajmu zawartą przez Lufthansa Global Business Services na 8.300 mkw. w budynku biurowym Wadowicka 3 (budynek B) i renegocjację umowy 8.000 mkw. przez Ericsson w DOT Office E.

- Rynek powierzchni biurowej w Krakowie nie zwalnia tempa i w dalszym ciągu rozwija się niezwykle dynamicznie. W trakcie realizacji jest wiele projektów, w tym Ocean Office Park firmy Cavatina czy High5ive 3 firmy Skanska. Dużym zainteresowaniem w stolicy Małopolski nadal cieszą się powierzchnie elastyczne, o czym świadczy między innymi pojawienie się nowego operatora biur elastycznych Memos. Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 skłania najemców do bacznego obserwowania biegu wydarzeń. Solidne fundamenty ekonomiczne i atrakcyjność miasta w oczach inwestorów powinny jednak złagodzić ewentualne skutki dla lokalnego rynku biurowego – mówi Karolina Słysz, doradca, Business Development Coordinator w dziale reprezentacji najemców biurowych Cresa Polska.

W pierwszym kwartale 2020 r. oddane do użytkowania zostały 2 budynki biurowe w Krakowie: DOT Office L1 (13.140 mkw., Buma) oraz High5ive 4 (20.500 mkw., Skanska).

Na koniec pierwszego kwartału 2020 r. wskaźnik pustostanów wyniósł 10%, co oznacza spadek o 0,7 p.p. względem poprzedniego kwartału. Wolna powierzchnia w krakowskich budynkach wynosi prawie 145.500 mkw. Utrzymująca się od I kwartału 2019 r. przewaga podaży nad popytem nadal jest znacząca.

- Absorpcja powierzchni biurowej od stycznia do marca 2020 r. osiągnęła poziom 40.300 mkw. Jest to wynik o 84% wyższy w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wpływ na to miała nowa podaż, która wyniosła 33.600 mkw., oraz utrzymujące się wysokie tempo rozwoju najemców na rynku lokalnym. Niepewność co do skali wpływu COVID-19 na gospodarkę może jednak w przyszłości ograniczyć przestrzeń do ekspansji firm, przy czym w mniejszym stopniu sytuacja ta dotyczyć będzie branż powiązanych z IT, które są jednym z głównych motorów napędzających krakowski rynek biurowy – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Czynsze pozostają na stabilnym poziomie i wynoszą 14,0-15,5 EUR/mkw./miesiąc w biurowcach wyższej klasy oraz 10,5-13,5 EUR/mkw. w budynkach niższej klasy.