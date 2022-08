Jak skusić pracownika do powrotu do biura?

Rola biura się zmieniła. Dziś jest ono bazą współpracy, wymiany wiedzy i podtrzymania kontaktów społecznych. Fot. unsplash.com (Nastuh Abootalebi).









Autor: GK

Dodano: 29 lip 2022 17:55

Pracodawcy zachęcają do pracy z biura przede wszystkim nową jego aranżacją, eventami oraz fotelem do masażu lub usługą masażysty. Niektórzy pozwalają nawet przychodzić do pracy z psem. Najnowszą ciekawostką wśród benefitów pracowniczych jest opieka weterynaryjna dla zwierząt pracowników.