Jak upolować okazję w biurach elastycznych?

Niedawno Savills ogłosił uruchomienie w Polsce platformy Workthere.pl pomagającej w wynajmie powierzchni elastycznych. Co wyróżnia tę platformę?

Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills i szef Workthere.pl: To dobry czas na uruchomienie takiego narzędzia, którego brakowało na naszym rynku. W Polsce oferta biur elastycznych jest już na tyle obszerna, że potrzebne jest łatwe w obsłudze i intuicyjne narzędzie do ich porównania. Dodatkowo, korzystając z naszych doświadczeń z tradycyjnego rynku najmu, oferujemy użytkownikom Workthere.pl bezpłatne doradztwo, co pomaga im dobrać biura dostosowane do ich potrzeb oraz zoptymalizować koszty. Oba rynki biurowe: tradycyjny i elastyczny, będą koegzystować. To jest przyszłość. Zawsze warto mieć u boku kogoś, kto pomoże dokonać najlepszego wyboru dla naszego biznesu.

Przed „erą koronawirusa” mówiliśmy dużo o rosnącej popularności coworkingu/biur serwisowanych. Jak jest dzisiaj?

Prognozy dotyczące rosnącej popularności elastycznych powierzchni biurowych zdecydowanie się sprawdziły. Cały świat dąży do elastyczności i Polska nie jest tu wyjątkiem. Po chwilowej stagnacji w pierwszych miesiącach pandemii, praktycznie od końca zeszłego roku widzimy zdecydowany boom na tego rodzaju usługę. W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce powstała duża baza powierzchni elastycznej, z której teraz chętnie korzystają klienci. Obłożenie w najlepszych coworkach i biurach serwisowanych utrzymuje się na wysokim poziomie i często przekracza 90 proc.

Najbardziej dynamiczny rozwój tego sektora przypadł na lata 2016-2019, kiedy podaż zwiększyła się o ponad 55 proc. Obecnie w Polsce dostępnych jest już około 287 tys. mkw. powierzchni elastycznej zlokalizowanej w nowoczesnych budynkach biurowych.

Ale jednak nie widzimy - zapowiadanych przed pandemią - debiutów zagranicznych marek, np. Rent24, UMA Workspace, Wojo…

Ekspansja operatorów faktycznie nieco zwolniła i niektórzy ostatecznie do Polski nie weszli. Jest jednak kilku graczy, którzy badają nasz rynek. Robią to dość ostrożnie, mając świadomość silnej pozycji liderów tego sektora w wielu miastach. Również wśród tych już obecnych w Polsce są operatorzy, którzy chcą się rozwijać, np. w formie partnerstwa z właścicielami nieruchomości.

