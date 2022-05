Jak wojna i inflacja wpłynęły na europejski rynek nieruchomości

Inwestorzy postrzegają nieruchomości jako zabezpieczenie przed rosnącą inflacją.

Raport przygotowany przez ekspertów Colliers wskazuje, że w I kw. sytuacja na rynku inwestycyjnym zaczęła wracać do normy po pandemii.

Jak wynika z najnowszego raportu Colliers „EMEA Capital Market Snapshot Q1 2022” dotyczącego rynków kapitałowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), odporność rynku i historycznie wysokie nadwyżki finansowe sprawiły, że inwestorzy nie przestali interesować się nieruchomościami komercyjnymi w tym regionie.

Wielu inwestorów bowiem postrzega nieruchomości jako zabezpieczenie przed rosnącą inflacją, wywołaną m.in. przez zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i na rynkach towarowych. Wstępne dane za pierwszy kwartał wskazują na wzrost wolumenu transakcji o 5% w porównaniu z I kw. 2021 r. oraz o 7% w ujęciu rocznym.

— Inflacja jest odczuwalna m.in. w branży budowlanej. Wzrost cen materiałów wprowadził pewną nieprzewidywalność na rynku nowych mieszkań i nieruchomości komercyjnych — mówi Luke Dawson, dyrektor ds. transgranicznych rynków kapitałowych w regionie EMEA w Colliers.

W I kw. 2022 r. na większości rynków europejskich odnotowano dobre wyniki zarówno wśród najemców, jak i inwestorów, co świadczy o ponownym wzroście zaufania do sektora biurowego.

— Wśród firm wiodących prym na rynku inwestycji w ubiegłym roku jest m.in. internetowy gigant Google, który sfinalizował transakcję zakupu nieruchomości Central St Giles (762,5 mln funtów) oraz kompleksu biurowego The Warsaw Hub w stolicy Polski (583 mln euro). To wskazuje na długoterminowe zaufanie do rynków biurowych w regionie po okresie pandemii — wyjaśnia Richard Divall, Dyrektor ds. transgranicznych rynków kapitałowych w Colliers.

Hotele i ośrodki wypoczynkowe mocno ucierpiały przez pandemię

Hotele i ośrodki wypoczynkowe, które mocno ucierpiały w wyniku pandemii, od połowy 2021 r. odnotowują wyraźne ożywienie, w szczególności w Europie Południowej. W I kw. 2022 r. hiszpańskie hotele przyciągnęły inwestycje o łącznej wartości 1,1 mld euro – większej niż w całym roku 2020.

— Ograniczenia w podróżowaniu ulegają złagodzeniu na całym świecie, w związku z czym inwestorzy spodziewają się, że zwiększone zapotrzebowanie na podróże o charakterze turystycznym przyczyni się do silnego ożywienia na rynkach hotelowych w 2022 r. Gwałtowny wzrost kosztów utrzymania może jednak częściowo osłabić to zainteresowanie, ponieważ budżety gospodarstw domowych znajdują się obecnie pod dużą presją — mówi Luke Dawson i dodaje: — Przewidujemy jednak, że bardziej ekskluzywne destynacje wypoczynkowe utrzymają swoją atrakcyjność, a wskaźniki obłożenia hoteli w sezonie wakacyjnym 2022 r. zbliżą się do poziomu sprzed pandemii.

Polski rynek nieruchomości cieszy się zaufaniem inwestorów

Pomimo rosyjskiej inwazji na sąsiednią Ukrainę Polska I kw. roku zakończyła z wolumenem inwestycji na poziomie 1,5 mld euro, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do 2020 r. Colliers spodziewa się jednak, że w nadchodzącym roku inwestycje na Zachodzie staną się bardziej selektywne, dzięki czemu inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej będę mogli kontynuować strategię wzrostu.

— Wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokazały duże zaufanie inwestorów do polskiego rynku, który odnotował kolejne rekordowe transakcje inwestycyjne w segmentach biurowym i logistycznym. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu - drugi kwartał również będzie obfitował w duże transakcje, zarówno w Warszawie, jak i miastach regionalnych — mówi Piotr Mirowski, Senior Partner, dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego Colliers w Polsce.