Jak wybrać najlepszą lokalizację dla biura?

Pierwszy aspekt, nad jakim na pewno należy się pochylić, to ogólny scenariusz rozwoju firmy. Jeśli planujemy sukcesywny wzrost zatrudnienia, biura należy szukać w takim miejscu, w którym możliwe będzie wynajęcie dodatkowych powierzchni w nieodległym czasie. Aby pracować komfortowo, zespół potrzebuje przestrzeni – „upchnięcie” kolejnych pracowników w biurze, które wynajmowaliśmy z myślą o aktualnym na tamten czas składzie osobowym, rzadko kiedy sprawdza się w praktyce.

Wybór lokalizacji biura warto też uzależnić od rodzaju prowadzonej działalności. Dla firm, w których istotną rolę odgrywa bezpośredni kontakt z klientem, najlepszą opcją będzie reprezentacyjna siedziba w ścisłym centrum miasta. Ta zasada dotyczy szczególnie podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej czy prawnej, ale także dynamicznie rosnące firmy kreatywne i technologiczne, którym zależy na budowaniu wizerunku wśród obecnych i potencjalnych pracowników.



Dojazd – sprawa kluczowa



Kolejny aspekt jest dość prozaiczny, co bynajmniej nie umniejsza jego randze. Mowa tu oczywiście o skomunikowaniu naszego biura z innymi częściami miasta. Biuro to miejsce, w którym znajdujemy się zazwyczaj pięć dni w tygodniu (mniej, jeżeli firma pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowym). Dobrze więc, jeśli wszyscy pracownicy będą mogli do niego wygodnie dojechać. Jak podpowiadają eksperci, nie tylko samochodem.



– W rozmowach z firmami poszukującymi biura kładziemy duży nacisk na kwestie dojazdu. Zawsze powtarzamy, że należy się dobrze wsłuchać w to, co mają nam do powiedzenia sami pracownicy, gdyż to oni stanowią najcenniejszy zasób organizacji – podkreśla Monika Hryniewicz, Head of Leasing w firmie OPG Property Professionals zajmującej się doradztwem i reprezentacją najemców w rozmowach z właścicielami biur. – Dostępność miejsc parkingowych to oczywiście zawsze kwestia kluczowa, choć w myśl ekologicznych trendów coraz więcej osób dojeżdża do pracy komunikacją miejską, rowerem lub hulajnogą. Poszukując biura, warto zatem zwrócić uwagę na znajdującą się w pobliżu infrastrukturę komunikacyjną – dodaje.