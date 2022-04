Jak wygląda biuro po pandemii? To przystań dla pracy kreatywnej









20 kwi 2022

Krzesło, biurko i stojący na nim komputer dzisiaj już nie wystarczy. Aby skusić pracownika do przyjścia do biura, trzeba je przekształcić w przystań dla pracy kreatywnej i atrakcyjne miejsce spotkań - uważa Sebastian Suchodolski, Head of Leasing Cavatina Holding, który będzie panelistą sesji EEC „Przyszłość biur. Biura przyszłości”.