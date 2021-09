Jak zachęcić do powrotu do biurek? Połowa firm nie ma pomysłu

Z badania przeprowadzonego wśród najemców w portfelu nieruchomości biurowych zarządzanych przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że nastawienie pracowników do powrotu do biur nie jest jednoznaczne, a połowa badanych pracodawców nie opracowała jeszcze planu motywacyjnego, który pomógłby zachęcić pracowników do powrotu do biur.

Na pytanie dotyczące nastawienia pracowników do powrotu do biura odpowiedzi "raczej pozytywne", "neutralne", "raczej negatywne" wynoszą łącznie 77 proc., co oznacza brak skonkretyzowanego zdania w tej kwestii, a ponad 50 proc. pracodawców przyznaje, że nie wdrożyło żadnego planu motywującego pracowników do powrotu do biur. Może to świadczyć o tym, że albo ze względu na sytuację pandemiczną pracodawcy nie myślą jeszcze o powrocie do biur, albo nie mają jeszcze strategii, jak taki powrót zorganizować.

Wśród najczęściej wskazywanych aktywności podejmowanych przez respondentów w celu zachęcenia pracowników do pracy z biura można wskazać zarządzanie zmianą i kampanię informacyjną (21 proc., nową aranżację biura (19 proc.) oraz możliwość korzystania z dodatkowych miejsc parkingowych (11 proc.).

- Pomysłów, aby zachęcić do pracy z biura jest wiele, np. wspólne śniadania, czy projekty angażujące grupę osób, natomiast – moim zdaniem – kluczowe jest wskazanie pracownikom korzyści oraz stworzenie odpowiedniej przestrzeni ułatwiającej wymianę wiedzy i współpracę. Jest to z pewnością dużo łatwiejsze i przynosi więcej satysfakcji w przypadku pracy z biura. Nie możemy zapominać o kluczowej roli, jaką w procesie wdrażania każdej zmiany, odgrywa transparentna komunikacja z pracownikami i angażująca kampania informacyjna. Należy zadbać o to, aby pracownicy zostali włączeni to tego projektu i czuli się za niego odpowiedzialni. Dobrym pomysłem jest też powołanie grupy ambasadorów, którzy będą promować wybrany model pracy i ułatwiać wymianę informacji z zespołem zarządzającym, co pozwoli na dopasowanie rozwiązania zarówno do wymagań pracowników, jak i bieżących potrzeb biznesowych – mówi Aleksandra Tomaszewska, HR Manager, Cushman & Wakefield.