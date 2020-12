Jak zadbać o bezpieczeństwo w biurowcu

W dobie pandemii firmy i instytucje częściej niż dotychczas decydują się na audyt instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pionierem w tym zakresie jest agencja Unii Europejskiej - Frontex, wynajmująca 13 tys. mkw. w kompleksie Warsaw Spire, która zdecydowała się na realizowany przez firmę Ensyco audyt systemów wentylacji i klimatyzacji (audyt zakończono w 2020 r). Dzięki szczegółowej analizie warunków środowiska wewnętrznego i pracy instalacji wewnętrznych najemca i właściciel budynku zapewniają pełne bezpieczeństwo i komfort użytkownikom.

Do tej pory przy profilaktyce zakażeń koronawirusem zwracano uwagę na częste mycie i dezynfekowanie rąk, noszenie maseczki ochronnej oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu. Jednak w okresie jesienno-zimowym może okazać się to niewystarczające, zwłaszcza, że większą część doby spędza się w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest bardzo sucho. Właśnie wtedy wirusy mają najlepsze warunki do skutecznej infekcji.

W takiej sytuacji istotnym jest zapewnić pomieszczeniom jak najlepszy przepływ powietrza za pomocą systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych (HVAC). Takie działania mogą zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak i chronić przed innymi infekcjami.

Dr Hywel Davies, dyrektor Chartered Institution of Building Services Engineers zwraca uwagę, że każda osoba w ciągu 1 sekundy powinna mieć dostęp do 10 litrów świeżego powietrza. Zwłaszcza jesienią i zimą i tym bardziej w czasach pandemii. Jeśli w przestrzeni zamkniętej zostanie zapewniona odpowiednia ilość powietrza z zewnątrz to materiał infekcyjny ulegnie rozrzedzeniu. Właściwie skonfigurowana i działająca wentylacja pozwoli oczyścić powietrze. W efekcie, zmniejszy to ryzyko zakażenia innych osób w pomieszczeniu. Także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH zwraca uwagę, że przenoszenie się różnych patogenów wywołujących choroby zakaźne zależy m.in od stosowania metod uzdatniania powietrza nawiewanego do pomieszczeń (opinia NIZP-PZH z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19). Sugeruje też jednocześnie, że niezbędnym jest utrzymanie instalacji wentylacyjnych na poziomie maksymalnej wydajności. A w przypadku wielu biur nawet minimalna wydajność nie jest zapewniona. Okazuje się, że ten problem dotyczy nie tylko starych budynków.

