Jak zapewnić wysoką jakość powietrza w biurze?

Temat jakości powietrza w miejscu pracy stał się niezwykle popularny. Pandemia koronawirusa spowodowała zaostrzenie reżimu sanitarnego również w budynkach biurowych. Weryfikacja temperatury pracowników, zwiększenie częstotliwości mycia powierzchni i wykorzystywanie silniejszych środków czyszczących to działania, które wdrożono w wielu kompleksach. Jednak nie wszędzie istnieje możliwość poprawy jakości powietrza.

GPP Business Park – to zespół energooszczędnych biurowców w północnej części Katowic, w których komfort pracy stawiany jest na pierwszym miejscu. Nazwy biurowców GPP Business Park pochodzą od nazwisk śląskich noblistów: Marii Goeppert-Mayer, Otto Sterna, Kurta Aldera i Konrada Blocha. Nie bez powodu sięgnięto tu po skojarzenia z nauką bowiem budynki te są wypełnione innowacyjnymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, takimi jak windy odzyskujące energię czy stacje pogodowe połączone z energooszczędnym systemem oświetleniowym zintegrowanym z automatycznymi żaluzjami. Zastosowanie trigeneracji, fotowoltaiki czy odzysku wody opadowej przekłada się bezpośrednio na obniżenie o połowę kosztów zużycia mediów, ale to nie jedyny wyróżnik tego miejsca. W budynkach już w 2012 roku zastosowano specjalistyczne systemy nawilżające i oczyszczające powietrze.

W pomieszczeniach biurowych zainstalowane zostały aktywne belki grzewczo-chłodzące, które dają możliwość regulacji temperatury, zapewniając wysoki komfort cieplny i akustyczny. Belki dostarczają aż 35 m3/h/os powietrza, co o 20 proc. przewyższa normy. Zadbano tu również o odpowiednią wentylację eliminując uczucie przeciągu. Co ciekawe, w technologii nawilżania powietrza wykorzystywane są jony srebra, które eliminują rozwój drobnoustrojów, bakterii, grzybów i wirusów. Dostarczane powietrze utrzymywane jest w idealnym dla człowieka przedziale wilgotności od 40 do 60 proc.

- Komfortowe warunki pracy, w tym dostęp do światła dziennego i wysoka jakość powietrza potrafią zwiększyć naszą wydajność pracy nawet o 20 do 40 proc.- mówi Karolina Jarosz-Gałka, kierownik Działu Marketingu i Komunikacji GPP Business Park. Badania potwierdzają, że odpowiednia jakość powietrza obniża zachorowalność na choroby układu oddechowego o ok 30 proc.

- To znajduje realne przełożenie na ograniczenie liczby zwolnień lekarskich i nieobecności pracowników w biurze, na czym pracodawca zdecydowanie zyskuje.- dodaje.



Jakość powietrza w GPP Business Park jest istotna nie tylko dla pracowników funkcjonujących tu podmiotów. Na terenie kompleksu znajduje się również fitness klub oraz przedszkole.



- Powietrze odpowiednio oczyszczone z zawieszonych pyłów smogowych PM10 i PM2,5 oraz sadzy i zarodników grzybów pozwala stworzyć zdrowe środowisko, w którym nasi podopieczni przebywają kilka godzin dziennie. To niezwykle istotne nie tylko dla dzieci z alergiami czy chorobami układu oddechowego. Odpowiednia jakość powietrza przekłada się również na odporność wszystkich dzieci.” – mówi Agnieszka Zipper z Niepublicznego Przedszkola „Sportusie”.

- Wskutek pandemii COVID-19 coraz więcej firm zwraca uwagę na bezpieczeństwo i komfort pracy jaki może zapewnić swoim pracownikom. Zastosowane przez nas technologie sprawdzały się już wcześniej i sprawdzają za każdym razem, kiedy jakość powietrza w Katowicach daleka jest od norm, a stężenie pyłów zawieszonych często kilkakrotnie przekracza dopuszczalne parametry. – potwierdza Karolina Jarosz-Gałka.