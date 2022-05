Jak zarządzać projektami fit-out w nieruchomościach komercyjnych

Pandemia Covid-19 wywołała problemy z dostępnością pracowników budowlanych na rynku, łańcuchami dostaw i podażą materiałów.

Wpłynęła także na dużą dynamikę cen.

Rok 2022 jest kolejnym, w którym musimy zmierzyć się z trudną do przewidzenia sytuacją ze względu na wojnę toczącą się w Ukrainie.

- W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej, liczy się elastyczne podejście do wszystkich obszarów działalności firmy. To samo dotyczy kosztów – te firmy, które są w stanie je czasowo obniżać lub podwyższać mają większą zdolność do długofalowego funkcjonowania bez względu na sytuację rynkową - Renata Nowak, Chief Operating Officer, Tétris.

- Z pomocą przychodzi tu nam koncepcja Value Engineering. To nic innego jak analiza działań w łańcuchu projektu, ukierunkowana na optymalizację kosztów i surowców, przy jednoczesnym sprostaniu wymaganiom klienta. Innymi słowy, szukamy czy pożądany efekt możemy osiągnąć wykorzystując zamiennik surowca lub decydując się na inny proces technologiczny - Renata Nowak, Chief Operating Officer, Tétris.

W przypadku realizacji projektów fit-out optymalizacja kosztów zaczyna się już na etapie oceny ofert podwykonawców. Tu brana jest pod uwagę nie tylko cena, ale i czas realizacji oraz wiarygodność dostawcy. Jednoczesne połączenie trzech czynników „szybko, tanio, dobrze” często nie jest możliwe do osiągnięcia, więc project manager musi jak najlepiej ocenić potrzeby klienta, potencjalne ryzyko i wybrać odpowiednie firmy do współpracy, aby sprostać wymaganiom projektu.

- Oferty dla klientów przygotowywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a negocjacje związane z projektem mogą toczyć się nawet rok. Dlatego istotny jest stabilny dostawca, szczególnie w projektach długoterminowych. W ostatnim czasie wyzwaniem dla rynku są szybko zmieniające się ceny. Często oferta od podwykonawcy ważna jest przez kilka lub kilkanaście dni. Jesteśmy dużą korporacją, która ma wypracowane metody radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. Istotne jest na tym etapie szybkie podjęcie decyzji i zapewnienie gwarancji finansowych. W ten sposób dostawca może po aktualnej cenie zamówić materiały w fabryce, a inwestycja klienta jest zabezpieczona - Renata Nowak, Chief Operating Officer, Tétris.

Globalna polityka zakupowa drogą działania na kilku rynkach

Przewagą firm działających na kilku rynkach jest możliwość wdrożenia globalnej polityki zakupowej. Nie ogranicza się ona tylko do analizy potrzeb zakupowych poszczególnych oddziałów i hurtowych zamówień dla całej grupy – choć jest to istotny element całości. Obejmuje ona także dogłębną analizę cen na podstawie historycznych i aktualnych kosztorysów, poleganie na długofalowych współpracach międzynarodowych czy kontrolę płatności mającą na celu zagwarantowanie sprawnej realizacji zamówień.

- Dziś bardziej niż kiedyś liczą się zbudowane relacje, zaufanie, sprawdzeni dostawcy i podwykonawcy. Tétris jest firmą działająca na 18 rynkach i dążymy do jak najlepszego wykorzystania naszej globalnej skali. Ponadto w Polsce czerpiemy z ponad 20 lat naszego doświadczenia. Nie zapominamy o wartościach czy korzyściach jakie płyną z lokalnych zakupów i wspierania rodzimych producentów. Fakt, że jesteśmy dużym graczem, prowadzimy jednocześnie kilkadziesiąt projektów, przekłada się na duże zamówienia i ułatwia nam negocjacje. Na koniec dnia w przypadku doboru materiałów czy usług liczy się również odpowiednia jakość i ekologia - Renata Nowak, Chief Operating Officer, Tétris.

Building Information Modeling daje kontrolę różnych etapach realizacji projektu

Ważnym elementem jest kontrolowanie procesów na każdym etapie realizacji projektu, a to ułatwia system Building Information Modeling (BIM). Przy jego wykorzystaniu osiągamy wyższy standard w zakresie planowania, projektowania, zarządzania i prowadzenia wszelkich prac budowlanych – czy to związanych z nową inwestycją czy też przebudową.

- BIM to nic innego jak program, który umożliwia właściwy przepływ informacji projektowych. Pozwala m.in. na wyeliminowanie wszelkich błędów na wczesnym etapie projektowania i uniknięcie kosztownych zmian na etapie wykonawstwa. Poza tym jest doskonałym narzędziem do pilnowania harmonogramu projektu, zamówień, budowania łańcucha dostaw czy kontroli podwykonawców - Renata Nowak, Chief Operating Officer, Tétris.

Design and Build - eliminuje błędy projektowe

- Na rynku fit-out’u jesteśmy obecni już ponad dwie dekady i widzimy, jak zmieniają się oczekiwania klientów. W ostatnich dwóch latach umocniła się potrzeba korzystania z doradztwa na wielu płaszczyznach. Z jednej strony potrzebują spersonalizowanych rozwiązań, z drugiej uproszczonych procesów, które nakierowane są na optymalizację kosztów oraz przejęcie odpowiedzialności za realizację projektu od początku do końca. To wszystko zawiera się w koncepcji Design and Build, którą stale dopasowujemy się do zmieniających się warunków rynkowych - Renata Nowak, Chief Operating Officer, Tétris.

