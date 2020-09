Jak zmienią się biura w post-covidowej rzeczywistości?

O biurach w post-covidowej rzeczywistości będziemy rozmawiać podczas Property Forum 2020 w Warszawie. Zapraszamy!

Jak wyglądają powroty do biura?

Bartłomiej Solik: Jako pracownicy biurowi dostosowujemy się do nowej rzeczywistości, w której jeszcze przez najbliższe miesiące musimy nauczyć się koegzystować z wszechobecnym wirusem. W .KTW zauważamy stopniowy powrót naszych najemców do przestrzeni biurowych. Obecne obłożenie obiektu to 25 proc. Najemcy częściowo korzystają z formuły pracy zdalnej, np. w TDJ wprowadziliśmy 3 dni pracy w biurze 2 dni home office. We wrześniu w .KTW powitaliśmy kolejnego najemcę - firmę Sii wraz ze 150 nowymi pracownikami. Zmiany te świadczą o tym, iż najemcy coraz śmielej wracają do biur.

Na jaką skalę, Państwa zdaniem, ma miejsce home office?

W .KTW średnio 75 proc. wszystkich pracowników przebywa na home office. Szacujemy, iż wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie we wszystkich śląskich biurowcach.

Jak zmienia się sposób zarządzania, styl pracy i rola biur?

Pandemia bez wątpienia wpływa na styl naszej pracy. Nikt nie spodziewał się tego, że na ponad 5 miesięcy nasze domy i mieszkania staną się jednocześnie miejscem pracy i nauki. Home office, który kiedyś był „luksusem”, obecnie stał się codziennością. Jednak nie wszystkie procesy jesteśmy w stanie przeprowadzić z domu, potrzebujemy kontaktu z naszymi współpracownikami. Biuro więc nie zmieni swej funkcji, ale z całą pewnością przestrzenie, w których pracujemy, przejdą metamorfozę.

Co dziś oznacza "bezpieczne biuro” dla TDJ Estate?

Bezpieczne biuro według TDJ Estate to biuro w, którym w jasny i szczegółowy sposób komunikujemy się z naszymi najemcami, gdzie zapewniliśmy wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej. Jednak przede wszystkim to biuro, w którym już na etapie projektowania przemyśleliśmy każdy detal i wyposażyliśmy go w najwyższej klasy instalacje zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy wszystkich użytkowników.

Jak zmieniły się relacje z najemcami?

Od samego początku nasze relacje ze wszystkimi najemcami były bardzo partnerskie, pandemia jedynie je umocniła. Wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, wyrozumiałość i elastyczne podejście pomogło nam wszystkim przetrwać ten ciężki okres a za razem uczynić wiele dobrego m.in. podczas akcji .KTW dla medyków.

