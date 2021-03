Jaki był 2020 rok dla jednego z największych graczy na rynku biurowym w Polsce?

Zysk Globalworth (zgodnie z metodologią EPRA) za 2020 r. w wysokości 82,3 mln euro, co stanowi roczny wzrost o 1,7 proc.

Obłożenie powierzchni najmu w ukończonych budynkach kształtowało się na wysokim poziomie 90,9 proc. (91,7 proc. uwzględniając opcje najemców).

Całkowita wielkość portfela Globalworth wzrosła o 4,7 proc. do 1 271 300 mkw. powierzchni najmu.

Globalworth w Polsce i Rumunii, czyli na dwóch największych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przyjął podejście – zwłaszcza w czasie zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią Covid-19 – oparte na partnerstwie z najemcami, rozumiejąc ich potrzeby i oferując elastyczne, a zarazem inteligentne rozwiązania.

"W 2020 roku z sukcesem wynajęliśmy lub przedłużyliśmy umowy na około 303,5 tys. mkw. powierzchni najmu w naszym portfelu wysokiej klasy nieruchomości – stanowiło to ok. 25 proc. całości istniejącej powierzchni najmu, którą dysponujemy. To najwyższy poziom aktywności komercjalizacyjnej, jaki kiedykolwiek udało nam się osiągnąć, co wiążemy z udanymi negocjacjami z naszymi obecnymi najemcami, którzy docenili prezentowane przez nas elastyczne podejście oparte na współpracy" - podaje Globalworth.

Potwierdzeniem bardzo dobrych relacji z najemcami było też wysokie obłożenie w obiektach, które na koniec roku osiągnęło poziom 90,9 proc. (91,7 proc. z uwzględnieniem opcji przysługującym najemcom). Wpływ na nie miało też jednak dostarczenie na rynek nieruchomości znajdujących się jeszcze w budowie i w fazie komercjalizacji, a także spadek wysokości obłożenia o 3,3 proc. w porównywalnych obiektach z powodu bardzo trudnych warunków rynkowych.

- Pomimo znacznych zakłóceń działalności gospodarczej i społecznej, utrzymujących się przez większość 2020 roku, mogę z przyjemnością powiedzieć, że nasze główne mocne strony i przewagi konkurencyjne przyniosły nam bardzo stabilne wyniki operacyjne i finansowe. Jednocześnie pozostawaliśmy w bliskiej relacji z naszymi klientami, wspierając ich, jak również szerszą społeczność, w której żyjemy i z którą działamy, umacniając przy tym naszą pozycję wynajmującego pierwszego wyboru na rynkach macierzystych. Chociaż rok 2021 będzie wciąż pełen wyzwań, głęboko wierzę, że najgorsze już minęło i jestem podekscytowany i przekonany co do możliwości, które przed nami stoją - mówi Dimitris Raptis, dyrektor generalny (CEO) Globalworth Group.

Globalworth to inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Globalworth wszedł do Polski w 2017 roku po przejęciu pakietu kontrolnego w jednej z platform nieruchomościowych , która do września 2019 roku była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.