Jaki jest przepis na zielony biurowiec?

Ekologia w budynkach biurowych to dużo więcej niż materiały użyte do jego budowy. Składa się na nią codzienna praca związana z zarządzaniem obiektem i jego otoczeniem. Ponieważ jednak nie ma jednej definicji zielonego biurowca, to rynek posługuje się certyfikacją, która idzie z duchem czasu i się rozwija. Gorącym trendem jest ocena społecznej wartości nieruchomości.

Ekologia w budynkach biurowych to dużo więcej niż same materiały użyte do jego budowy. – Liczy się też jego wpływ na przebywające w nim osoby oraz na środowisko. Jest to zatem pewna wypadkowa procesu projektowania, zastosowanych materiałów, ale też zrównoważonego zarządzania nieruchomością. Zatem, mówiąc o ekologii w budynkach biurowych, nie możemy wydawać jednorazowych opinii, ponieważ składa się na nią codzienna praca związana z zarządzaniem obiektem i jego otoczeniem – uważa Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing EPP.

Jak powinien wyglądać zielony biurowiec?

Ponieważ nie ma jednej definicji, to rynek posługuje się certyfikacją wielokryterialną.

– Najbardziej popularne w Polsce są: brytyjski BREEAM i amerykański LEED. Wiadomo jak wygląda proces certyfikacji: przeprowadzają go niezależne instytucje dzięki wielowymiarowym procedurom. Oceniane są bardzo różne aspekty, np.: jakość powietrza i wody, komfort akustyczny, czy sposób pracy. Również forma zarządzania jest brana pod uwagę, a więc m.in. gospodarka utrzymania czystości, czy wdrażane alternatywnych środków transportu – wylicza Sylwia Piechnik.

Dodaje, że certyfikaty idą z duchem czasu i się rozwijają. – Na przykład nasz poznański kompleks Malta Office Park właśnie przeszedł po raz kolejny proces certyfikacji. Otrzymaliśmy ocenę Excellent w certyfikacji BREEAM. To pierwszy kompleks w Polsce, który go dostał w nowej formule. Bierze ona pod uwagę czynniki związane z lokalnym oddziaływaniem nieruchomości biurowych – tłumaczy Sylwia Piechnik.

Jest to istotna nowość, ponieważ ocena społecznej wartości nieruchomości jest ważnym trendem, na którym wszyscy powinni się skupić.

