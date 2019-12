Jakie będą budynki biurowe w miastach przyszłości?

Zgodnie z danymi Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju obecnie miasta generują około 80% całkowitego globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną i odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych. Z kolei głównymi odbiorcami energii i emitentami gazów cieplarnianych w miastach są budynki. W konsekwencji, miasta muszą dążyć do tego, aby budynki były bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia ich mieszkańców i poprawy ich jakości życia.

Jaki jest kierunek dla rozwoju budownictwa biurowego w przyszłości?

- Obok inwestycji w sektorze publicznym i infrastruktury czy rozwiązań, które podnoszą jakość życia mieszkańców, przyszłością naszych miast jest również rozwój zrównoważonego budownictwa. W ostatnich latach obserwujemy szereg zmian w tym zakresie w polskim budownictwie biurowym. Z roku na rok zdecydowanie rośnie liczba inwestorów, którzy kładą nacisk na to, aby podnosić komfort użytkowników biur, jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną i obniżając negatywny wpływ biurowca na środowisko naturalne. Jednakże, idealny krajobraz miast z inteligentnymi domami i biurami zapewniającymi przyjazne miejsca pracy w biurowcach dostosowujących się do potrzeb pracowników wciąż jeszcze przed nami – komentuje Elżbieta Czerpak, Dyrektor Działu Badań Rynku w Knight Frank.

Nowoczesne budynki są teraz często oceniane przez pryzmat inteligentnych technologii zastosowanych w obiekcie. Z kolei patrząc z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju, jest to tylko jeden z wielu istotnych aspektów. Wydaje się, że znacznie ważniejsze jest to, aby stanowił on całość pewnej inteligentnej przestrzeni i był możliwie najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników, by czuli się w nim komfortowo.

Technologie oczywiście wspierają zrównoważone budownictwo ponieważ zintegrowane systemy o interdyscyplinarnym charakterze, systemy odzyskiwania deszczówki, oszczędne oświetlenie LED są już standardem w budynkach biurowych. Natomiast z czasem oczywiście będą powstawać coraz bardziej zaawansowane technologicznie systemy. Prawdopodobnie już niedługo powszechnie stosowanym rozwiązaniem (aktualnie testowanym tylko w nielicznych obiektach) będą wspierające nas w organizowaniu codziennego dnia pracy aplikacje na smartphony, które dostosują oświetlenie, temperaturę, wilgotność, zarezerwują salę konferencyjną na spotkanie czy parking dla klienta.