Jakie powinno być współczesne biuro?

Sprawdzamy dlaczego warto realizować standardy ESG. To przestrzeń w biurze może uratować przynależność pracowników do firmy po pandemii.

48 proc. pracowników chce wrócić do biura i standardowego trybu pracy sprzed pandemii.

Ponad połowa badabych odczuwa słabszą więź z kolegami.

37 proc. twierdzi, że kultura miejsca pracy ucierpiała podczas pracy zdalnej.

Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla wracających pracowników może być postrzegane przez zatrudnionych jako benefit. To także kluczowy impuls do rozwoju organizacji i wzrostu biznesu.

Potwierdza to badanie JLL, z którego wynika, że pracownicy odczuwający objawy wirtualnego zmęczenia oczekują od firm kompleksowego wsparcia i dbałości o ich dobrostan. Co więcej, jedna trzecia pracowników nie ma obecnie dostępu do żadnych udogodnień związanych ze zdrowym stylem życia. Środowisko pracy sprzyjające regeneracji i zapewniające wsparcie dla mentalnego oraz fizycznego zdrowia zespołów może więc być drogą do zwiększenia satysfakcji i efektywności. Jest także jednym z kluczowych trendów w branży nieruchomości w 2022 roku. Dziś priorytetową rolą przestrzeni biurowych jest wzmacnianie zdrowych relacji społecznych.

- Dynamika powrotów do biur z pewnością nadal będzie warunkowana aktualną sytuacją związaną z pandemią. Powroty odbywają się w sposób bardzo elastyczny, a samo biuro nie jest już tak ściśle sformalizowanym miejscem. W związku z tym, jednym z ważniejszych czynników jest zapewnienie zespołom odpowiednich warunków do budowania i pielęgnowania relacji, które niejednokrotnie ucierpiały przez pracę zdalną – mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający w kancelarii CMS, która na przełomie roku przeprowadza się do nowego biura w Varso Tower.

– Stworzenie właściwego „workplace” jest niezwykle istotne, ale to za mało, aby sprostać dzisiejszym oczekiwaniom pracowników. Słusznym kierunkiem jest więc budowanie „cultureplace”, czyli przestrzeni umożliwiającej tworzenie relacji oraz wzmacnianie kultury organizacji – dodaje.

Przestrzeń w biurze może wyrażać wartości firmy

Biura nowej generacji stają się więc przestrzenią do employer brandingu i odzwierciedlania wartości, które reprezentuje dana organizacja. Misja i dobre praktyki firmy są niezwykle ważne dla pracowników, co potwierdza badanie PwC – aż 81 proc. respondentów w Polsce chce pracować w organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Jednocześnie cały czas rośnie ogólna świadomość ekologiczna, a globalnym trendem dla firm, które chcą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju staje się opracowanie strategii ESG, uwzględniającej dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek wprowadzenia raportowania pozafinansowego do 2024 r. W przyszłości wymóg ten będzie dotyczył już każdego przedsiębiorstwa – od 2026 r. raportowanie czynników pozafinansowych będzie obejmowało także małe i średnie firmy. Sama strategia może stać się także ważnym drogowskazem przy projektowaniu nowoczesnych przestrzeni biurowych, które spełnią zarówno najnowsze standardy, oczekiwania obecnych pracowników, jak i skutecznie przyciągną nowe talenty do organizacji.

– ESG jest elementem, który będzie miał dalekosiężny wpływ na przyszłość przedsiębiorstw. Planując naszą przeprowadzkę do nowej siedziby w Varso Tower, zdecydowaliśmy się działać zgodnie z tymi zasadami i maksymalnie zadbać o jak najlepsze samopoczucie pracowników, traktując je jako fundament nowoczesnego środowiska pracy i współczesne kryterium oceny pracodawców – mówi Beata Kępowicz, dyrektor operacyjna w kancelarii CMS.

– Zbadaliśmy oczekiwania naszych zespołów w tym zakresie i podjęliśmy się ambitnego zadania uzyskania certyfikacji w systemie WELL Building Standard. Na razie jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii na świecie i jedyną w Polsce, która zdecydowała ubiegać się o ten certyfikat dla swojej siedziby, ale mamy nadzieję, że staniemy się dobrym przykładem do naśladowania dla innych organizacji. Zależy nam na tym, aby nasza wizja rozwoju i wartości pracowników, były spójne z tym, co robimy i jak pracujemy, dlatego mocno inwestujemy również w obszar sustainability. Widząc ogromne korzyści środowiskowe i społeczne z dostosowania biura do najwyższej klasy proekologicznych rozwiązań, zdecydowaliśmy się poddać naszą przyszłą lokalizację także ocenie w systemie certyfikacji BREEAM – dodaje.

Jaka przestrzeń zwiększa przynależność do firmy?

Wielu pracodawców stoi teraz przed potrzebą zwiększenia poczucia przynależności do miejsca pracy, a oczekiwania pracowników związane z powierzchnią biurową przeformułowała w dużym stopniu pandemia. Zaprojektowanie zwinnej i przemyślanej przestrzeni biurowej, która będzie zgodna z wymogami certyfikacji i standardami ESG leży w zakresie nie tylko samych pracodawców, ale także partnerów projektowo-wykonawczych. To oni przekładają potrzeby pracowników i samych organizacji na praktyczne koncepcje.

– W biurowych trendach właściwie od początku pandemii obserwujemy dynamiczny zwrot w kierunku potrzeb pracowników. Biura, które obecnie tworzymy ewoluowały od „miejsc do pracy” do przestrzeni sprzyjających działaniom zespołowym, jak również pozytywnie wpływających na zdrowie i samopoczucie. Mają być dopasowane do kultury organizacyjnej firmy. Przestrzenie biurowe muszą wygodą dorównywać najlepszym warunkom domowym, ale jednocześnie oferować o wiele więcej udogodnień wpływających na komfort pracy – wyjaśnia Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Tétris.

Obecnie w projektach pojawiają się mniejsze sale do spotkań czy strefy z komfortowymi sofami, które służą nie tylko do relaksu, ale i stwarzają ciekawsze warunki do pracy kreatywnej. Skojarzenie z domem wywołujemy poprzez zastosowanie miękkich wykładzin, welurowych mebli, zasłon i poduszek. Części socjalne i kuchenne przypominają bardziej restauracje lub kawiarnie. Istotnym elementem są rośliny zielone, które nie tylko dopełniają wnętrza wizualnie, ale podnoszą też m.in. wilgotność powietrza. To wszystko w połączeniu z jakością zastosowanych materiałów i rozwiązań pozwala stworzyć miejsca odpowiadające wysokim wymaganiom, systemów i certyfikacji takich jak WELL Building Standard – dodaje Wojciech Kaczmarczyk.

W ideę ESG wpisuje się nie tylko nowa siedziba kancelarii CMS, ale także sam budynek Varso Tower. Jest on częścią wielofunkcyjnej inwestycji, która zmieniła niegdyś zaniedbany teren w atrakcyjny fragment miasta. Powstały tu budynki, które zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami społeczno-środowiskowymi. Z myślą o zrównoważonym rozwoju zastosowano w nich technologie przyjazne dla środowiska, których jakość potwierdziła najwyższa ocena przyznanego certyfikatu BREEAM. Niezależni audytorzy WELL i Fundacji Integracja docenili również rozwiązania o pozytywnym wpływie na zdrowie, bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.

Według najnowszego raportu PLGBC z marca 2022 powierzchnia użytkowa certyfikowanych budynków w Polsce stale rośnie i zbliża się już do 30 mln mkw. Uzyskanie certyfikacji może być więc pożądanym kierunkiem dla organizacji chcących rozwijać się zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie ESG oraz potwierdzeniem prowadzenia realnych działań w tym zakresie.