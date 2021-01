Jakie zmiany czekają miejsca pracy? Interbiuro o trendach w designie biur na 2021 rok

Nowy rok zastał nas pracujących częściowo w biurach i częściowo w domach. Nadal znajdujemy się w niepewnej sytuacji i nie wiemy co przyniesie nam ten rok. Czy nadal będziemy zmuszeni do częściowej izolacji, czy powrócimy do poprzednich zwyczajów? - Niezależnie od tego, jak bardzo pragniemy powrotu do normalności i świata sprzed covidu, wiemy, że jest to już niemożliwe i czeka nas zmiana. Mam wewnętrzne przekonanie, że będzie to zmiana na lepsze - mówi dla PropertyNews.pl Małgorzata Grzyb, Head of Architecture and Design Department Interbiuro.

Podczas pandemii nasze domy i mieszkania stały się naszym biurem, szkołą, przedszkolem a także miejscem rozrywki. Analizując dane z Finansowego Barometru ING „Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2020. Dom jako miejsce pracy, nauki i odpoczynku”, aż 81 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie o komfort warunków mieszkaniowych w przypadku spędzania dłuższego czasu (np. kwarantanny). Jednak o tym, że Polacy nie czują się aż tak dobrze w swoich mieszkaniach w dobie pandemii świadczy fakt, że tylko 6 proc. nie chciałoby nic w nich zmienić.

- Oznacza to, że poradziliśmy sobie z wyzwaniami, jakie przed nami stanęły, ale też widzimy potrzebę zmiany. Część osób najchętniej nadal kontynuowałaby pracę w domu, jednak wielu pracowników odczuwa potrzebę kontaktu ze współpracownikami, potrzebę uczestniczenia i pracy w zespole a przez to brak miejsca podejmowania decyzji i kreatywności; miejsca, gdzie tworzą się pomysły i wymiana wiedzy - mówi Małgorzata Grzyb, Head of Architecture and Design Department Interbiuro.

Według ekspertki, oznacza to, że wizja zrównoważonego rozwoju to jedyna sensowna odpowiedź na aktualny kryzys. - Podczas pandemii jeszcze większa część naszego życia przeniosła się do rzeczywistości cyfrowej. Technologia, videokonferencje - dają nam praktycznie nieograniczone możliwości kontaktu z całym światem, to jednak nie sprawia, że w automatyczny sposób oderwiemy się od relacji z osobami: naszymi współpracownikami czy klientami - mówi Małgorzata Grzyb. - Jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy wzajemnego kontaktu, Relacje z innymi osobami – to nasze naturalne środowisko.

Pytanie, jak stworzyć przyjazne miejsce do pracy, aby zapewnić kontakt z ludźmi i zniwelować lęk przed zakażeniem a także zapewnić potrzebę prywatności?

Jak powinno wyglądać nasza przestrzeń, aby pozwalała na wybór miejsca w zależności od tego, jak blisko chcemy być z innymi w jednych kontaktach, a jak daleko w innych?

- Pojawiają się opinie, że to już koniec biur typu open space. Zalecenia bezpieczeństwa, wskazują, że powierzchnie biurowe będą wymagały nowej aranżacji, więcej przestrzeni dla jednego pracownika i większy dystans między poszczególnymi stanowiskami pracy - mówi Małgorzata Grzyb. - Część pracowników na pewno zamknie się w pokojach, czyli częściowo powróci korytarzowy układ biura. Może się okazać, że firmy zrewidują swoje zapotrzebowania na powierzchnię biurową i skłonią się do polityki współdzielenia. Biura coworkingowe, do których przeniesie się część firm, staną się bardziej popularne.

