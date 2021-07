Jakość życia i czyste powietrze magnesem dla pracowników i inwestorów

Wybór siedziby w oparciu o tabelaryczne kryteria Excela, opisujące przewagę dużych aglomeracji, nie znajduje już oparcia w coraz bardziej nastawionym na miękkie kryteria biznesie. Przyjazność przestrzeni do prowadzenia interesu, ale również do życia staje się ważnym czynnikiem decydującym o tym, gdzie powstaną kolejne oddziały globalnych przedsiębiorstw - uważa Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

Czyste powietrze to wartość sama w sobie – tak mówią ludzie, którzy zdecydowali się przenieść do Trójmiasta z innych części kraju czy Europy. Mało kto żyjący w Trójmieście potrzebuje na co dzień korzystać z aplikacji do śledzenia jakości powietrza w mieście i też w większości nie uświadamia sobie, że znaczna część mieszkańców dużych aglomeracji ma to w swoim nawyku. Bliskość morza, lasów i dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjna sprawia, że jakość życia w Trójmieście staje się już nie tylko wyróżnikiem, ale również przewagą konkurencyjną, która pozwala przyciągać do Trójmiasta liczne grono wysoce wykwalifikowanych pracowników i powiększać grono firm, które lokują tu swoje biznesy.

Wybór siedziby w oparciu o tabelaryczne kryteria Excela, opisujące przewagę dużych aglomeracji, nie znajduje już oparcia w coraz bardziej nastawionym na miękkie kryteria biznesie. Przyjazność przestrzeni do prowadzenia interesu, ale również do życia staje się ważnym czynnikiem decydującym o tym, gdzie powstaną kolejne oddziały globalnych przedsiębiorstw. Potwierdzają to nie tylko sami przedsiębiorcy, ale i pracownicy i instytucje odpowiedzialne za przyciąganie inwestorów na Pomorze. - Od początku istnienia naszej instytucji uparcie twierdziliśmy, że niektórych kluczowych czynników nie da się wcisnąć w kratki Excela – mówi Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania. Współczynnik konwersji potencjalnych projektów na właściwe inwestycje, znacząco wzrastał w przypadku, kiedy inwestor odwiedzał nasz region. Zaczęliśmy więc używać tego asa, podkreślając walory lokalizacji pod kątem pozyskiwania pracowników z innych części kraju i kontynentu, jak również łatwiejszej relokacji doświadczonej kadry z innych oddziałów firmy. Od zawsze byliśmy letnią stolicą Polski, ale dopiero po zwiększeniu oferty zatrudnienia, robienia biznesu i kariery, staliśmy się preferowaną lokalizacją do przeprowadzki. Dziś już każdy podręcznik biznesowy prawi, że długofalowy wyścig po biznes wygra lokalizacja, która będzie potrafiła wygrać wyścig po ludzi. Dzisiejsze realia pokazują, że odpowiednia jakość powietrza i wyjątkowe warunki do życia realnie przekładają się na potencjał relokacji pracowników właśnie do Trójmiasta.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl