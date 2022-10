Janusz Garstka jest związany z rynkiem nieruchomości od 17 lat. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowej agencji doradczej Knight Frank Polska. W ostatnich latach pracował jako lider i agent wyłączny dla wiodących funduszy i właścicieli nieruchomości komercyjnych obecnych na rynku w Polsce. W swojej karierze przeprowadził i zrealizował z sukcesem transakcje najmu na ponad 150 000 mkw.

W First Property Group plc. będzie odpowiedzialny za wynajem portfela nieruchomości biurowych o powierzchni ponad 110 tys. mkw. w 5 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdyni i Lublinie. Będzie także rozwijał procedury i strategie związane z komercjalizacją tych projektów.

Cieszę się że Janusz dołączył do nas, to bardzo ważne wzmocnienie naszego zespołu. Jego wieloletnie doświadczenie oraz wiedza z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy z naszymi klientami i partnerami biznesowymi a także wesprze nasz dalszy rozwój - mówi Przemysław Kiszka, Dyrektor Zarządzający w First Property Poland.