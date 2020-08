Jeden z najcenniejszych zabytków Łodzi zamieni się w biurowiec

Pałac Poznańskich i Heinzla, Grand Hotel, willa Herbstów, czy cerkiew pw. Aleksandra Newskiego – to jedne z najbardziej znanych i najwybitniejszych realizacji Hilarego Majewskiego, dawnego architekta miejskiego. On sam na swoją rezydencję wybrał parcelę przy skromnej ulicy Kamiennej, czyli współczesnej Włókienniczej. Neorenesansowy zabytkowy budynek pod numerem 11 wybudował w 1886 roku. Marmurowe schody, posadzka, sztukaterie, a do tego zdobiona brama i drewniane wrota. Wszystko jest tu oryginalne i niebawem znowu będzie wyglądało tak, jakby wybitny architekt dopiero co się stąd wyprowadził. Zaniedbywana dekadami kamienica zostanie odnowiona i przywrócona do pierwotnego stanu.

- Rozpoczynamy prace w willi Hilarego Majewskiego najcenniejszym zabytku znajdującym się przy ulicy Włókienniczej. Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Rozebrane zostaną dwa budynki gospodarcze. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. W całości zostanie przeznaczony na lokale dla lokalnych przedsiębiorców – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Zabytkowa kamienica przy ul. Włókienniczej 11, będąca niegdyś rezydencją architekta Hilarego Majewskiego, skrywa wiele konserwatorskich perełek. Odnajdziemy tu liczne polichromie, marmoryzacje, liczne zdobienia i złocenia. Wszystkie elementy zabytkowe zostaną odtworzone. Inwestycję zakończymy w I kw. 2022 roku – dodaje Marcin Bajerski, kierownik robót, firma VIK-BUD.

Na fasadzie willi nie zabraknie zieleni – jedna ze ścian kamienicy od strony powstającego Pasażu Hilarego Majewskiego będzie pokryta pnącymi roślinami. Stworzy tym samym idealne połączenie z zielonym pasażem, który zastąpi dziki parking przy ul. Jaracza 22 i połączy ul. Jaracza z ul. Włókienniczą. Obecnie w pasażu trwają intensywne prace budowlane, które zakończą się w 2021 roku.

Umowa z konsorcjum: VIK-BUD Sp. z o.o., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz została podpisana 27 lipca 2018 r. na kwotę 6 841 875 zł

Hilary Majewski to jeden z najbardziej znanych łódzkich architektów, a jego dom stoi przy ul. Włókienniczej 11, gdzie mieszkał i pracował. Przez 20 lat pełnienia funkcji architekta miasta stworzył projekty największych łódzkich zabytków czyli m.in. pałaców Edwarda Herbsta przy ul. Przędzalnianej i Juliusza Heinzla przy ul. Piotrkowskiej 104, przędzalni Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, kolonię domów robotniczych na Księżym Młynie czy zabudowy pasażu Meyera, obecnie ulica S. Moniuszki.

Pierwotnie do kamienicy przy ulicy Włókienniczej 11 Hilary Majewski miał dobudować jeszcze jeden budynek – od strony zachodniej i z tego względu pozostał wolny plac pomiędzy nieruchomościami przy ul. Włókienniczej 11 i Włókienniczej 9. W tej wolnej przestrzeni powstaje pasaż, który stworzy nową przyjazną przestrzeń w centrum miasta.