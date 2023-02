NatWest Group, jeden z największych brytyjskich banków, otwiera biuro we Wrocławiu i rozpoczyna rekrutację pracowników.

Brytyjski bank NatWest Group to znana na świecie międzynarodowa instytucja finansowa.

NatWest Group uruchamia nowe biuro we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich.

To odpowiedź firmy na rosnący potencjał regionu i aglomeracji wrocławskiej.

NatWest Group to jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii. W skład grupy wchodzą także takie marki, jak Royal Bank of Scotland, Ulster Bank czy Cuts, obsługujący między innymi rodzinę królewską.

NatWest Group właśnie postanowił otworzyć swoją drugą siedzibę w Polsce (po Warszawie), a na to miejsce wybrał stolicę Dolnego Śląska. Nowe biuro NatWest Group będzie w budynku CitySpace Midpoint 71 we Wrocławiu.

Jak podkreśla firma – nowa siedziba NatWest Group ma przyciągnąć osoby, które pracując w modelu pracy hybrydowej i są gotowe przyjeżdżać do biura dwa razy w miesiącu.

MidPoint71 przy ul. Powstańców Śląskich to największy oddany w 2022 r. do użytku, biurowiec we Wrocławiu.

Inwestycja Echo Investment powiększyła rynek biurowy we Wrocławiu o ponad 36 tys. mkw. powierzchni.

